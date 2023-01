O mais provável é que a pessoa que acabou de sair de um namoro ou casamento não o faça de forma consciente - é uma forma de proteger-se e combater a solidão num momento delicado. Em geral, é uma combinação de timing infeliz com o facto de o outro estar mais vulnerável.

Perceba que, só porque entrou em cena na vida de alguém após um término, não quer dizer que essa nova relação esteja condenada. O Felizes.pt apresenta-lhe alguns sinais que poderá ter em conta:

1. Ele/ela acabou de sair de uma relação

Bom, a situação fala por si. Mas tenha calma, isto não quer dizer que tudo corra mal. Vejamos, não é por uma pessoa ter saído de uma relação há um mês que não se pode apaixonar por outra pessoa. O mais provável é mesmo a relação anterior já não estar saudável há muito tempo, e o “luto” ter sido feito ainda estando dentro dela, daí a pessoa estar mais disponível para conhecer outras pessoas tão rapidamente. Se existe o risco de passado umas semanas surgir arrependimento e querer voltar para o ex ou perceber que afinal era só mesmo medo de estar sozinho? Sim…

2. A relação anterior do seu parceiro era incrivelmente séria

Este é outro tópico importante. Sabe alguma coisa sobre a relação anterior do seu parceiro? Foi um relacionamento sério? Era um namoro desde o liceu? Ou simplesmente namorou com alguém durante uns meses e a chama foi-se apagando? Se for este o caso, provavelmente não terá sido nada muito sério e não haverá nenhuma "ferida" para curar. Mas, se falamos de uma relação duradoura, tenha atenção aos sinais, pois não se desiste de algo tão importante de um dia para o outro.

3. A pessoa está constantemente numa relação

Algumas pessoas, por alguma razão, precisam de estar constantemente emparelhadas a alguém. O que significa que “tudo o que vem à rede é peixe” durante o período de tempo em que estão sozinhos. E se isso for um padrão, é pouco provável que seja você a quebrá-lo.

4. As coisas estão a andar demasiado depressa

Se pensar bem, parece até que a pessoa ainda não largou a relação anterior. Tem uma vontade constante de estar consigo e fazer um tipo de programas que aparenta já ter feito antes? Não o larga por um segundo e já fez todos os planos possíveis e imaginários para um futuro a dois consigo? Isto pode ser um alerta de que algo ainda não está esquecido, e apenas está a meter poeira à frente dos olhos para adiar o sofrimento.

5. Ele/ela tem um grande evento ao qual precisa de levar acompanhante

Infelizmente, nesta situação, não se trata apenas de ser um rebound, é quase como se você fosse um objeto a ser utilizado apenas para uma função e objetivo. Isto acontece especialmente quando o ex da pessoa irá comparecer ao mesmo evento/aniversário/festa. A pessoa sente que precisa de “ganhar” e ficar por cima neste reencontro e mostrar que seguiu em frente. Infelizmente para todos os envolvidos, ele/ela provavelmente não o fez.

6. Sente que não têm nada em comum

A relação sente-se quase como forçada. Não têm os mesmos objetivos, a mesma forma de ver a vida, os mesmo valores. Se assim for, o mais provável é que esta seja uma relação por conveniência, por parte dos dois lados. Têm ambos de cortar laços e lidar com os seus sentimentos sozinhos. Não é saudável para ninguém criar uma relação de codependência.

7. As expectativas para esta relação são demasiado irreais

Sente que nada do que faz é suficiente? A pessoa parceira está constantemente a pedir mais e mais de si e está sempre aborrecida com tudo aquilo que você faz ou não faz? Talvez porque está à procura de uma substituta para a relação anterior. Até aceitar que a relação anterior acabou, as coisas não vão mudar.

8. Os amigos do seu parceiro não fazem questão de o conhecer

Não têm de ser necessariamente maus e distantes consigo, mas existe aquela sensação no ar de que não fazem questão de o conhecer melhor, talvez por achar que a sua presença não vá ser duradoura. Isto porque conhecem o seu parceiro melhor que ninguém e qual a sua situação atual.

Não existe o timing perfeito para o amor, ele aparece quando menos esperamos. Não tenha medo de arriscar, mesmo que as circunstâncias não sejam as melhores. Fique, no entanto, alerta aos sinais e não se deixe cegar pelo encanto dos primeiros dias, e tente sempre ler entre as entrelinhas - elas dizem mais do que pensamos!