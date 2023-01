Partilhar uma rotina significa partilhar também os problemas e preocupações de cada um, o que pode tornar a convivência entre os dois menos prazerosa. É importante procurar ajuda quando sente que já fez tudo o que podia. Ainda assim, o Felizes.pt dá-lhe várias ferramentas para tornar estas situações mais suaves para ambos:

1. Não ignore o problema durante muito tempo

Muitos casais acabam por ignorar os seus problemas com a esperança de que tudo volte ao normal passado um tempo. É necessário que não atire o que sente para baixo do tapete, mais tarde ou mais cedo tudo virá ao de cima e desta vez com mais intensidade. Fale com o seu parceiro com calma e esteja aberto a ouvi-lo. Não se esqueça: a comunicação é a chave de um relacionamento saudável.

2. Seja paciente, a mudança leva tempo

Não espere que a mudança aconteça de um momento para o outro. Em relações duradouras, é normal que sejam criados hábitos não tão saudáveis e que seja difícil de os quebrar com rapidez ou de um momento para o outro. É normal, também, que após uma longa conversa a vontade de mudar de atitude seja grande e passado uns dias tudo volta ao que era antes. Tenha perseverança e faça um esforço para alterar certos hábitos e rotinas, crie um ambiente de segurança para seja possível demonstrar vulnerabilidade. Se queremos que uma mudança se mantenha a longo prazo, é necessário sermos pacientes e estarmos abertos a novas formas de estar.

3. Veja o outro lado da moeda

Se a comunicação não é o vosso forte, é possível que sinta que existe indiferença por parte do seu parceiro em relação ao vosso relacionamento. No entanto, a explicação pode ser outra. Talvez seja um mecanismo de defesa na hora de enfrentar decisões importantes ou conflitos. Nem toda a gente tem um bom poder de argumentação, e prefere guardar o que sente para si próprio. Meta-se no lugar do outro e acabará por relativizar as situações e compreendê-las melhor.

4. Expresse as suas preocupações de forma construtiva

O truque está em como expressamos o que sentimos. Já pensou que em vez de dizer “estou farta/o que grites comigo”, poderá dizer “gosto quando conversamos sem levantar a voz e podemos debater de forma serena”. O poder das palavras é enorme, pense duas vezes e não deixe que o coração leve a melhor antes de se expressar.

5. Um problema de cada vez

Acontece frequentemente a pessoa explodir assim que surge um problema. Especialmente quando tudo o que sentimos acaba por não ser exteriorizado. Lembre-se de filtrar o que está a sentir e foque-se no presente. O resto pode ficar para mais tarde quando os ânimos estiverem mais calmos. Enfrente um conflito de cada vez, ou não será capaz de resolver nenhum.

6. Tome decisões de forma cooperativa

Muitos casais, apesar de partilharem o dia a dia, continuam a pensar de forma individual. O que não está errado até certo ponto. Se partilham uma rotina, têm de partilhar todas as decisões que vêm com ela. O objetivo é que ambas as partes saiam a ganhar em qualquer que seja a decisão. Quando o resultado é positivo para ambos, não existe vencedor nem perdedor.

7. Aumente a energia positiva entre ambos

Quer que o seu casamento sobreviva ou prefere que ele prospere e evolua? É mais provável que a relação dure se a proporção de interações for mais positiva do que negativa. Para isto, lembre-se da importância de sorrir mais, tocar mais, abraçar mais. Mais tempo compartilhado, mais projetos em comum, mais afeto e gratidão fará com que os momentos que partilhem se tornem mais positivos e terá uma tendência menor para que surjam crises difíceis de resolver.

Os casais quando se juntam muitas vezes acreditam que vão viver um conto de fadas eternamente, na realidade, toda a rotina, desgaste e preocupação influencia a dinâmica do dia a dia. Se o casal não estiver preparado para passar por isto em conjunto ou procurar ajuda de um profissional, muito provavelmente o relacionamento chegará ao fim. Façam um esforço mútuo e mantenham-se unidos. Com amor e perseverança, tudo se alcança.