Chris Hemsworth e Elsa Pataky não podiam estar mais orgulhosos do filho Sasha, que aos 11 anos venceu a sua primeira competição no surf, na Austrália.

No passado domingo, dia 15 de junho, o ator mostrou aos seguidores algumas imagens daquela que foi a primeira competição do filho, e que acabou com uma vitória.

"Estou muito feliz por o meu filho vencer a sua primeira competição de surfistas", escreveu o pai 'babado' na legenda da partilha que fez na sua página de Instagram.

Chris Hemsworth e Elsa Pataky, recorde-se, estão casados desde 2010 e são pais de India, que nasceu em 2012, e dos gémeos Tristan e Sasha, que nasceram em 2014.

