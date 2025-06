José Raposo esteve presente na concentração contra o racismo e a violência, sob o lema 'não queremos viver num país do medo'. Centenas de pessoas juntaram-se em frente ao Teatro A Barraca, em Lisboa, em solidariedade com o ator Adérito Lopes, que foi agredido por um grupo ligado à extrema-direita.

Durante a concentração, Miguel Raposo, um dos filhos de José Raposo, discursou e o momento foi gravado pelo pai.

Ao partilhar as imagens na sua página de Instagram, José Raposo mostrou muito orgulhoso do filho.

"Filmei o Miguel enquanto discursou à porta do Teatro d’A Barraca, como outros companheiros das artes, neste dia de protesto e indignação pelo que se passou com o Adérito Lopes e com A Barraca! Quando for grande quero ser como o meu Miguel… Viva o teatro, vivam os atores, viva a cultura", escreveu na legenda da publicação.

