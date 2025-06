Várias atores já se manifestaram nas redes sociais depois da agressão a Adérito Lopes à porta de um teatro em Lisboa.

Luísa Ortigoso também fez questão de se manifestar através da sua página de Instagram.

"A violência dos cobardes. No dia em que passam 30 anos do homicídio de Alcindo Monteiro. Toda a solidariedade com o Adérito Lopes e A Barraca", escreveu.

Em declarações à RTP3, Maria do Céu Guerra explicou que na origem do ataque estão "motivações politicas". "Eram cerca de 30, começaram por provocar uma atriz, que vinha com uma camisola com uma estrela, e que vinha com 'headphones' e, portanto, nem ouviu o que diziam (...) De repente, tentaram atacar um dos atores. Depois, chegou o Adérito Lopes, que se vinha preparar, uma hora antes do espetáculo, e foi agredido violentamente", contou.

O grupo deixou um papel onde se lia: "Remigração. Portugal aos 'portuguezes'."

