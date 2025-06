O Dia de Portugal terminou com a notícia do ator Adérito Lopes que foi hospitalizado depois de ter sido agredido à porta do Teatro A Barraca, em Lisboa, quando se preparava para realizar um espetáculo.

A atriz Ângela Pinto fez questão de se manifestar através da sua página de Instagram,.

"Afinal, quem espalha o horror e a insegurança são criaturas de extrema-direita…", começou por escrever a atriz, tendo acrescentado depois as hashtags: "não passarão"; "fascismo nunca mais"; "paz"; "democracia".

"Onde é que vamos parar? O Adérito é uma pessoa doce e tranquila… Um grande abraço amigo", completou.