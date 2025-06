Fátima Lopes já está de regresso ao trabalho - e a preparar a próxima coleção - depois de uma lua de mel de sonho com o médico José Esteves Marcos, com quem deu o nó no passado dia 2 de junho, na Madeira.

O destino escolhido foi Veneza, Itália, cidade que a criadora de moda confessou não conhecer, apesar de já ter visitado praticamente o país todo.

"Já começámos a fazer luas de mel antes. Já tínhamos feito férias de praia, já tínhamos ido às Maldivas, a Miami, a Paris, Porto Santo, já tínhamos feito muitas férias juntos e isso também é importante, porque quando estamos juntos percebemos se nos damos bem, se nos entendemos ou não, é fácil gostar de alguém, mas temos de perceber se no dia a dia realmente funciona", justificou em entrevista a Diana Chaves e João Baião.

"Nós desde que nos conhecemos nunca mais nos largamos, a verdade é essa, e somos muito aquelas pessoas que não se levam muito a sério. É esta forma de estar levezinha que se precisa hoje em dia", realçou.

A criadora de moda ficou apaixonada pela cidade, garantindo que todos os cantinhos são encantadores, ainda mais quando se viaja na companhia de alguém que se ama.

