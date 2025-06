Fátima Lopes vive uma fase muito bonita da sua vida. No início deste mês de junho, a criadora casou pela quarta vez com o médico José Esteves Marcos, numa romântica cerimónia que aconteceu no hotel Savoy Palace, no Funchal (sua terra natal).

À conversa com Diana Chaves e João Baião no programa 'Casa Feliz' desta terça-feira, dia 17, a criadora de moda contou a história de um dos seus vestidos de noiva - neste caso, o que usou na cerimónia.

"É um dia de sonho. Quando é uma coisa que queremos muito, quando planeamos e a realidade supera todas as expectativas... Foi um dia lindo", realçou.

"Gosto muito de fazer vestidos de noiva, porque as noivas estão muito felizes, contagiam-me com a alegria, com aquela felicidade desde o momento em que me contactam até começarmos a trabalhar, mas ali era mais difícil, porque era para mim", confidenciou.

Fátima revelou que desenhou sete vestidos, todos eles em tons de cor-de-rosa, e que demorou algum tempo até decidir a qual daria vida. "Tinha sete vestidos e agora escolham! Estive até muito próximo [da data de casamento] sem ter a certeza daquele que queria e depois fiz dois - um para a cerimónia até ao partir do bolo e depois um para dançar", afirmou.

"Queria que fosse muito romântico, porque era como me sentia e me sinto. É uma peça especial, que deu muito trabalho, tem muito trabalho, muitos metros de tecido", notou ainda, revelando que tomou a decisão final quando mostrou o desenho a uma das suas costureiras e a viu de "lágrimas nos olhos".

O colar também era muito especial, pois faz parte da primeira coleção de joias que criou, há mais de 20 anos. "Tem 24 anos. Achei que ficava perfeito, porque faz parte da minha história".