Fátima Lopes deu o nó com o médico José Esteves Marcos. O enlace decorreu no último fim de semana no Galáxia Skybar, o rooftop do hotel Savoy Palace, no Funchal.

Após a cerimónia, o quarto casamento da estilista, o casal rumou a Itália para a sonhada lua de mel.

Tal como revelou através da rede social Instagram, Fátima Lopes e o marido estão em Veneza.

"Lua de mel perfeita", declarou a estilista portuguesa ao mostrar as primeiras imagens destes dias de passeio e namoro.

