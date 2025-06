Fátima Lopes voltou a casar-se. A estilista oficializou no último sábado, 31 de maio, a relação com o médico José Esteves Marcos.

Através das redes sociais, Fátima Lopes mostrou algumas das imagens que marcaram o enlace e um dos vestidos de noiva que usou.

Ao casar-se pela quarta vez, a estilista parece ter deixado de lado o branco tradicional e apostou num vestido comprido cor de rosa.

"Muito feliz", declarou na rede social Instagram.

Tal como é possível perceber através da partilha de Fátima Lopes e de alguns amigos do casal, a cerimónia decorreu no Galáxia Skybar, o rooftop do hotel Savoy Palace, no Funchal.

Eis abaixo as primeiras imagens:

Leia Também: Márcia Soares declara-se a Fátima Lopes: "Ela é tão incrível"