Os sonhos recorrentes vão continuar a surgir até que finalmente compreenda a mensagem que a sua mente está a enviar-lhe. Perceba, através deste artigo do Felizes.pt, como interpretar os seus sonhos, aplicar à sua relação e descobrir como melhorá-la.

Estar perdido(a) ou preso(a)

Este sonho significa, habitualmente, que não se sente seguro(a) quanto a determinada situação da sua vida e não tem a certeza que passos deve tomar. Sonhar que se perdeu num edifício grande, numa floresta ou num labirinto, por exemplo, pode ser avassalador, uma vez que não consegue encontrar a saída. Ora, este é precisamente o reflexo do que pode estar a experienciar na sua vida amorosa e precisa de mudar.

Perder oportunidades

Se sonha com cenários em que perde, por uma fração de segundos, algum tipo de transporte público, o sonho pode estar a refletir arrependimentos que tenha sentido na sua vida por não ter lutado por algo ou alguém que desejava muito. Pode ter sido o facto de ter perdido uma chamada importante, de não ter aceitado ir num encontro ou de não ter feito tudo o que podia por aquela pessoa especial. Outros sonhos semelhantes que possam ter o mesmo significado são aqueles em que está atrasado(a) para um evento, uma atuação ou uma entrevista de trabalho, por exemplo.

Cair ou afundar

Nestes sonhos, por norma, sente-se assoberbado e impotente, não é verdade? Sonhar que está a cair de um ponto elevado, como um edifício de muitos andares, ou que está a afundar-se numa grande massa de água, como o oceano, pode sugerir que não está contente e satisfeito(a) com o ponto onde se encontra na sua vida afetiva. Talvez tenha medo de falhar na sua relação ou sente-se desamparado(a).

Perseguição

Este sonho é bastante comum em pessoas que sofrem de ansiedade. Normalmente sonha-se que se está a ser perseguido por alguém, um animal ou outra entidade. Na vida real, isto simboliza que está a fugir de uma certa situação ou que não consegue ainda enfrentar uma determinada emoção, como o término de um relacionamento ou o luto.

Dentes

Os dentes são um dos principais elementos que se veem quando se olha para alguém e fazem parte da nossa imagem, pelo que se, no sonho, os seus dentes estavam a cair, provavelmente sente insegurança, que não é bom(a) o suficiente ou atraente. Aliás, se os dentes estiverem podres, deve ter em atenção a ansiedade e o medo que tem vindo a experienciar quanto à sua vida amorosa. Se o sonho envolver um cenário em que se arrancam dentes, é um sinal de que deve extrair algo dentro de si para curar o seu interior. Expresse os seus sentimentos sem receios.

Formigas

Sonhar com formigas pode indicar que algo está a incomodar ou irritá-lo(a) quanto ao seu relacionamento. Neste caso, o seu subconsciente está a incitá-lo(a) a lidar com o problema em vez de deixá-lo acumular-se com outros. Dado que as formigas são reconhecidas pelo seu trabalho em grupo, sonhar com elas pode simbolizar, igualmente, que valoriza as suas relações amorosas e que acredita que se deve trabalhar em equipa para que tudo funcione corretamente.

Cabelo

Se sonha com cabelo, é provável que existam partes da sua relação que devam ser melhoradas. O seu subconsciente pode estar a mostrar a importância de se focar e abraçar mais o seu lado sexual. No que toca a relacionamentos, o cabelo também representa que prefere saber exatamente a sua posição relativamente ao outro e que deseja encontrar uma conexão. Se sonha com cabelos longos, pode significar que procura a sensação de liberdade, pelo que esta é uma oportunidade de se desprender das restrições que coloca a si próprio(a).

Voar

Sonhar que está a voar significa que está pronto(a) para fazer escolhas corajosas. Na vida amorosa, pode enfrentar alguma pressão, da qual procura libertar-se. Manter a positividade e tomar decisões assertivas vão ajudá-lo(a) a receber essa liberdade que tanto deseja.

A sua casa

A sua casa simboliza o seu interior. Os vários andares e divisões podem ser associados aos vários graus de consciencialização e os diferentes aspetos de um indivíduo. A cave reflete, normalmente, algo que tenha negligenciado ou de que não tenha conhecimento na vida real. Os quartos estão relacionados com os pensamentos e sentimentos mais íntimos e próximos ao seu verdadeiro “eu”. Qualquer destruição ou dano que exista na sua casa, no sonho, sugere que está a sabotar-se e precisa de cuidar mais de si. É um aviso de que o seu bem-estar emocional está em risco. Por outro lado, se sonha com a melhoria de uma divisão ou que descobre novos espaços na sua casa, a sua vida afetiva está a sofrer alterações positivas e a seguir um ótimo caminho.

Os sonhos são um canal por onde o seu subconsciente comunica consigo. Porém, este não lhe diz nada que já não saiba, dado que os seus sonhos se baseiam nas suas experiências e emoções. Tenha em conta que as interpretações dadas pelo Felizes.pt são gerais e podem não se aplicar a todas as pessoas. Procure um especialista para ajudá-lo a descobrir mais sobre os seus sonhos e a conhecer-se melhor.