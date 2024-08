1. Aceitar as emoções

É completamente normal sentir tristeza, raiva, confusão e medo. Não suprima esses sentimentos, pois só estará a prejudicar a sua recuperação. Não tenha vergonha de chorar, principalmente em momentos como este. O choro pode ser uma maneira saudável de liberar emoções reprimidas.

2. Procurar suporte emocional

Conversar com pessoas da sua confiança, como família e amigos, pode ajudar muito neste processo. pois, para além do apoio emocional, podem funcionar como uma distração, mantendo a sua cabeça ocupada com outros assuntos e atividades em grupo, por exemplo. Ainda assim, não deve negligenciar a necessidade de falar com um especialista. A terapia fornece um espaço seguro onde pode explorar os seus sentimentos, sem receio de julgamentos, e proporcionar-lhe as ferramentas certas para lidar com a dor.

3. Retomar a rotina

É essencial que volte à sua rotina diária para ter a sensação de normalidade, independentemente deste percalço na sua vida. Lembre-se de que agora tem mais tempo para cuidar de si e este é o momento ideal para colocar o foco sobre a sua saúde física e mental. Numa relação tendemos a colocar o outro em primeiro lugar e acabamos por nos esquecer um pouco de nós. Insira na sua nova rotina atividades de que goste e que promovam o seu bem-estar, seja praticar exercício físico, ler finalmente aquele livro que comprou há meses ou retomar um passatempo antigo.

4. Redefinir objetivos e prioridades

Aproveite esta oportunidade para refletir sobre os seus objetivos pessoais e profissionais e quais as metas que deseja alcançar no futuro. É natural que se alterem quando a vida a dois passa a ser vivida individualmente. A recuperação de uma separação repentina passa também muito pela realização de pequenas conquistas, pois traz de volta a sua confiança e dá-lhe a sensação de progresso, ambos sentimentos fulcrais neste período difícil.

5. Evitar contacto com o ex

É imprescindível que tenha o seu próprio espaço e comece a construir o seu caminho sem a interferência do seu ex-parceiro. Não entre em contacto e considere limitar ou, até mesmo, bloquear temporariamente o acesso às redes sociais dele nos meses após a separação. Só desta forma conseguirá processar esta mudança e evitar ver ou ler o que não quer, e acabar por se magoar ainda mais.

6. Cuide de si

Este é, talvez, um dos passos mais relevantes para a cura de uma separação como esta. O seu corpo precisa de energia para lidar com todo o stress emocional pelo qual está a passar e uma das melhores formas de o fazer é através de uma boa alimentação, noites bem dormidas e da prática de atividades relaxantes e que acalmem a mente, como meditação e ioga. Paralelamente, experimentar algo novo pode ser uma ótima maneira de redescobrir a sua individualidade e paixão pela vida. Aprenda a tocar um instrumento, tenha aulas de surf ou qualquer outro desporto e viaje com os seus amigos. As possibilidades são infinitas!

7. Não tomar decisões impulsivamente

É crucial que pense antes de agir, uma vez que o mais provável é tender a tomar decisões com o coração, que por sinal está magoado, do que com a cabeça, que é a via mais racional. Decisões precipitadas não costumam dar bom resultado, principalmente em alturas de emoções intensas. Uma coisa é pintar o cabelo de outra cor ou mudar a disposição dos móveis na sua casa, que são facilmente resolvidas, caso troque de ideias. Outra é mudar efetivamente de casa ou tomar grandes decisões financeiras.

8. Ser paciente

De acordo com a expressão popular "o tempo cura tudo" e é verdade. Um coração partido é uma das coisas mais difíceis de consertar, pois leva bastante tempo e requer muita paciência e esforço por parte de quem está a sofrer. No entanto, é possível! Note que cada um tem o seu próprio ritmo para gerir os seus sentimentos e que a cura emocional não é tarefa fácil. Mantenha a tranquilidade e, acima de tudo, não tenha pressa em encontrar um novo amor. O tempo é seu amigo e vai ser um grande aliado nesta jornada. Além disso, focar-se nas coisas positivas da sua vida pode ajudar a mudar a sua perspetiva em relação a esta situação e aumentar sua resiliência emocional.

Ultrapassar uma separação é sempre um processo que pode variar significativamente de pessoa para pessoa. Recorde-se que o Felizes.pt é um especialista no amor e recomenda que procure ajuda profissional para facilitar o seu processo de cura emocional.