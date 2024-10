Um amor não correspondido pode apresentar-se de várias formas e vai muito além de ter um fraquinho por alguém em segredo. Desejar encontrar-se com alguém que já a rejeitou anteriormente, continuar a alimentar os seus sentimentos por um ex-parceiro, permanecer numa relação unilateral ou amar uma pessoa comprometida são alguns dos exemplos de um amor que não é recíproco. Tudo isto provoca dor. Porém, existem formas de ultrapassar esta situação e o Felizes.pt mostra-lhe como.

1. Reconheça que os seus sentimentos não são recíprocos

Este é o primeiro passo e um dos mais importantes. Reflita sobre a sua paixão e interprete os sinais que lhe são enviados. Se a outra pessoa não faz o mesmo esforço para passarem tempo juntos, está envolvida e feliz com alguém, não demonstra qualquer interesse em estabelecer qualquer tipo de ligação consigo, vê-vos apenas como amigos, fala consigo sobre os seus sentimentos amorosos por outra pessoa, não é simpática para si ou já expressou claramente o seu interesse não romântico, está na altura de se afastar. Face a estas evidências, tenha igualmente em atenção as ações que toma e as emoções que carrega dentro de si. Sente ansiedade, que as suas necessidades emocionais não são satisfeitas, mas negligencia certos aspetos da sua vida para lutar por alguém indisponível e avança com interações que são ignoradas ou passam despercebidas? Acredita que a outra pessoa gosta de si em segredo ou que irá fazê-lo, apesar das provas em contrário, imagina interações improváveis, nutre um desejo intenso pelo o outro, mesmo nunca se tendo relacionado, e sente ciúmes? Saiba que deve valorizar-se e que não merece perder o seu tempo com alguém que não olha para si da mesma forma. Tal como diz o provérbio popular, há muito peixe no mar, e, com certeza, não levará muito tempo até encontrar um novo amor. Reconhecer e aceitar que o seu amor não é correspondido é um grande passo, pois é a alavanca que vai seguir em frente.

2. Introspeção

Agora que já tem noção dos sinais de que os seus sentimentos não são recíprocos, chegou o momento de apostar na sua saúde emocional. Se se encontra nesta situação várias vezes, é importante que reflita sobre a origem deste padrão. Pergunte-se o que pode ter acontecido na sua vida para que desenvolva sentimentos românticos por quem não está disponível. Uma vez que descubra a fonte para este problema, torna-se tudo mais fácil, pois pode tomar medidas para resolvê-lo. Uma excelente forma de praticar esta introspeção de autoconhecimento é registando, por escrito, este processo reflexivo. Questione-se se esta foi a primeira vez que se sentiu assim, quando é que estes sentimentos começaram, quais são as suas necessidades, o que é que a sua infância lhe ensinou sobre o amor, como se sentiria se estivesse numa relação com alguém que se preocupa consigo. Não se esqueça que pode sempre pedir ajuda a um profissional para guiá-la nesta jornada.

3. Expanda o seu círculo social

Abrir os seus horizontes podem auxiliar muito a superação de um amor não correspondido, pois levam à criação de novas ligações e relações com outras pessoas. É crucial que não se isole em casa neste período de cura emocional. Mantenha a sua agenda ocupada, seja com a sua rotina habitual ou com novas atividades e acontecimentos. Experimente um novo passatempo, reencontre amigos, conheça pessoas novas, saia com novos potenciais pretendentes, passe tempo com a sua família ou pratique voluntariado. Rodeie-se das pessoas que lhe trazem felicidade e sentem um amor verdadeiro por si.

4. Dê tempo ao tempo

O tempo vai ser um dos seus grandes obstáculos a ultrapassar, pois este é um processo que pode ser bastante demorado. No entanto, é essencial que dê espaço a si e à outra pessoa, principalmente se já a conhecia ou é uma amizade sua. Caso se tenha declarado e não recebeu a resposta que esperava, não se apresse em reatar a conexão de outrora. Volte a conversar com a pessoa apenas quando se sentir confortável. Mostre tranquilidade e assegure-lhe de que aceita os seus sentimentos e que pretende manter a vossa ligação (se assim for o caso) e desvie a sua mente da rejeição. Esta forma de lidar com a situação revela maturidade e respeito pelo outro. Com o tempo, tudo voltará à normalidade, dentro do possível, e esta será ainda uma história engraçada para contar no futuro.

Amar alguém pode ser uma das experiências mais emocionantes que podemos ter. Contudo, quando essa pessoa especial não retribui os nossos sentimentos, sentimo-nos destroçados. O amor não correspondido pode ser muito doloroso, mas seguindo, por exemplo, as dicas do Felizes.pt, também pode ser ultrapassado.