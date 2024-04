Relembrar as boas memórias

A forma mais simples de reacender a chama é recordar os bons momentos que já passaram juntos, principalmente no início da relação. Recordar o vosso primeiro encontro e o primeiro beijo, ver fotografias e ler mensagens antigas e ouvir as “vossas” canções são excelentes formas de fazê-lo. Se numa certa altura fizeram uma lista de desejos de coisas que queriam experienciar juntos, relê-la também é uma boa ideia para gerar uma conversa sobre os vossos sonhos em conjunto e até podem atualizá-la com novos desejos e objetivos. Além disso, elaborar uma lista de todos os aspetos da vossa relação que vos uniu ao longo do tempo e indicar quais as ações que fizeram um pelo o outro e pelas quais estão agradecidos são outras atividades empolgantes que vão aproximá-los e reforçar a vossa ligação.

Voltar a praticar pequenos gestos de amor

Os pequenos gestos de carinho são fundamentais do início ao fim de um relacionamento. Reflita sobre as atitudes que outrora tinha para com o seu parceiro e que eram apreciadas e retorne a praticá-las. Pode ser algo tão simples quanto um beijo na testa antes de irem trabalhar, uma mensagem a expressar as saudades que sente, uma nota no frigorífico com um “amo-te” escrito, um abraço forte depois de um longo dia, uma massagem nos pés enquanto vêem televisão, entre outros. Perceba com que gestos o seu cônjuge sente-se amado e valorizado e implemente-os. Cada pessoa é diferente e gosta de coisas diversas. Muitos são os que preferem passar tempo de qualidade a sós com a sua cara metade a receber presentes ou elogios. Há quem considere o toque físico um elemento fulcral, outros acreditam que realizar projetos juntos ou que fazer favores é a melhor forma de demonstrar o que sentem. O importante é não negligenciar estes pequenos gestos que fazem toda a diferença.

Marcar encontros

Algo que ocorre frequentemente a partir do momento em que um casal começa a viver junto é deixar de marcar encontros, uma vez que se vêem todos os dias. Este é um grande erro, porque os encontros não servem apenas para duas pessoas se verem, mas sim para criar novas memórias juntos e conhecerem-se melhor, mesmo quando já se conhecem há muito tempo. Afinal de contas, os humanos estão em constante desenvolvimento e evolução e alteram os seus gostos, sonhos e desejos múltiplas vezes. Nesse sentido, é imprescindível continuar a fazer planos com a sua alma gémea para jantar, beber um copo, passear pelo parque ou pela praia. Se tempo é algo que lhe falta, procure fazer as tarefas rotineiras acompanhada do seu amor, como por exemplo ir ao supermercado, cozinhar, passear o cão e ir buscar os filhos à escola.

Experimentar algo novo

Partilhar novas experiências em conjunto, é uma das melhores formas de construir e fortalecer a proximidade que tem do seu parceiro e de sair da rotina. Já pensou em participar numa aula de dança, redecorar a sua casa, fazer voluntariado, acampar, praticar algum desporto ou fazer um workshop de culinária? Quem sabe descobre um novo passatempo. Caso possua um orçamento mais livre, uma escapadinha no fim de semana sabe sempre bem. Seja qual for a atividade, não hesite em sugeri-la ao seu cônjuge e torná-la realidade assim que possível, não se vai arrepender.

Demonstrar afeto

Sabia que beijar quem amamos leva o cérebro a libertar oxitocina e serotonina, as hormonas da felicidade e do amor? Quando dois apaixonados se beijam, as borboletas na barriga crescem e não param de se mexer, levando-os a não querer parar. Qualquer relação saudável necessita desta sensação para manter a paixão viva. Torne os beijos comuns no seu relacionamento, complemente-os com abraços e apertos e veja como não só se vai sentir mais feliz e realizada como a sua cara metade vai sentir o mesmo e retribuir. Inicialmente, por ser algo “fora do normal”, poderá parecer-lhe estranho ou desconfortável. Vá com calma e não coloque pressão em si própria para fazê-lo diariamente ou um determinado número de vezes por dia. Comece tranquilamente e siga a sua intuição. À medida que o tempo passa, vai ver que não se vão largar nunca mais.

Comunicar

Nunca é demais destacar a importância de uma boa comunicação, essencialmente quando um casal se sente mais afastado. Nenhuma das dicas mencionadas acima poderá funcionar sem que expresse os seus sentimentos. Diga ao seu parceiro o que sente, o que espera e procure esclarecer qualquer dúvida ou desconfiança a fim de evitar que potenciais mal-entendidos surjam. Note que além de falar, é igualmente crucial saber ouvir o outro. Somente assim pode despoletar novamente a faísca e fortalecer a confiança entre vós.

Estas sugestões do Felizes.pt tratam de fazer com que se recorde porque se apaixonou pelo seu mais que tudo e mostrar que é possível reavivar a chama de uma relação que está prestes a extinguir-se. Não há nada melhor que viver feliz do lado de quem mais amamos, não é verdade?