1. Qual foi um sonho que tinhas e conseguiste concretizar?

Concretizar sonhos pode ser um grande desafio e demorar bastante tempo, requerendo alguma perseverança. A resposta pode revelar a capacidade de determinação e de ser otimista da sua cara metade e pode descobrir mais sobre o seu caráter.

2. O que te faz sentir melhor depois de um longo dia?

Com esta pergunta vai poder perceber o que faz a sua alma gémea feliz e relaxada, dando-lhe uma dica de como pode ajudá-la a descontrair depois de um longo dia de trabalho.

3. Existe alguma pessoa que gostasses de ver mais frequentemente? Se sim, porquê?

A vida encarrega-se de nos manter ocupados e com várias responsabilidades que não podemos negligenciar. Por essa razão, por vezes, torna-se difícil estarmos com amigos de longa data ou familiares que vivem longe. Ao fazer esta pergunta, vai poder saber que outras pessoas são importantes na vida de quem mais ama e, quiçá, tornar o seu desejo em realidade e levá-los ao seu reencontro.

4. De que livros, filmes ou canções nunca te vais esquecer?

Alguns livros, filmes e canções são capazes de impactar a nossa vida significativamente e moldar certos aspetos da nossa forma de estar. Nesse sentido, é muito interessante conhecer alguém através dos livros, filmes e canções de que gosta e perceber as razões que o levaram a considerá-los tão importantes na sua vida.

5. Quais são os três destinos que mais gostarias de visitar?

Quem não gosta de viajar? Esta pergunta é uma excelente oportunidade para começar a planear as suas próximas férias românticas.

6. Qual era a tua tradição familiar preferida na tua infância ou adolescência?

As tradições familiares são, habitualmente, boas memórias e trazem muita emoção e alegria. Uma forma divertida de reavivar essas recordações seria recriá-las em casal ou até mesmo com ambas as vossas famílias e criar uma nova tradição.

7. Qual foi o momento mais embaraçoso que te aconteceu recentemente?

Partilhar momentos embaraçosos é sempre hilariante e ser capaz de fazê-lo demonstra vulnerabilidade e cumplicidade entre o casal.

8. Que papel tem a religião e a fé na tua vida?

A religião e a fé influenciam significativamente a vida de uma pessoa e podem definir muitas das suas ações. Assim sendo, este é um aspeto relevante para conhecer acerca do seu mais que tudo, uma vez que, seja crente ou não, aqui pode estar a base dos seus princípios e valores.

9. Se pudesses ter qualquer super poder, qual seria e porquê?

Esta questão vai desvendar o desejo mais profundo do seu amor, mas que seria impossível de se realizar, como por exemplo poder parar o tempo, ficar invisível ou voar. Porém, pode sempre aproveitar para encontrar uma forma de conceder-lhe esse desejo numa escapadinha romântica.

10. Do que mais gostas numa relação amorosa?

Esta é uma pergunta crucial, pois com ela vai perceber de que aspetos o seu amor aprecia numa relação e poder reconhecer aqueles que já estão presentes no vosso relacionamento e devem ser mantidos e aqueles que estão a faltar ou devem ser modificados para que a vossa ligação se torne ainda mais forte.

Estas são apenas algumas perguntas que pode fazer à sua cara metade e às quais deve responder também, para que se possam conhecer melhor e tornar a vossa relação à prova de bala. É muito importante que uma boa comunicação esteja bem assente no vosso relacionamento, pois, através dela é possível ultrapassar qualquer obstáculo. Não tenha receio, siga este conselho do Felizes.pt e leve a sua relação ao próximo nível.