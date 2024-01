Neste artigo, o Felizes.pt apresenta alguns dos aspetos que tornam os nativos de cada signo compatíveis para a construção de um relacionamento amoroso. Descubra qual o seu!

Carneiro

Com os nativos de Leão e Sagitário a sua relação vai certamente correr às mil maravilhas. Leão, embora deixe-se levar pelos encantos de Carneiro, não vai na sua cantiga facilmente e exige alguma luta até entregar o seu coração. Este não é, de todo, um problema para Carneiro, que não costuma gostar de ir pelo caminho mais fácil e aprecia um bom desafio de conquista. No caso de Sagitário, audácia, aventura e bom-humor são três características que tem em comum com Carneiro. O desejo de poder que ambos os signos possuem faz com que algumas discussões surjam, no entanto também não deixa a monotonia afetar o seu relacionamento, resultando numa ligação intensa.

Touro

Touro encontra facilmente a sua alma gémea nos nativos de Caranguejo, Peixes e Escorpião. Uma vez ultrapassada a sua dificuldade em dar o primeiro passo, comum a Caranguejo, nasce uma forte relação entre estes dois signos assente na sensibilidade de ambos, que é estimulada através da ternura, empatia e compreensão nutrida pelos dois. À semelhança de Caranguejo, Peixes tem a capacidade de hipnotizar Touro com a sua beleza e forma carinhosa de amar, devido à sua busca constante pelo seu final feliz, digno de um conto de fadas. Já com Escorpião, o velho ditado de que os opostos se atraem torna-se pura realidade, sendo esta uma das conexões mais profundas do zodíaco. Ambos os signos adoram ter novas experiências que os façam sentir vivos e que os levem a sair da sua zona de conforto, pelo que deixam de lado tabus e preconceitos e entregam-se totalmente um ao outro.

Gémeos

Se Gémeos é o seu signo e o seu mais que tudo é nativo de Leão, Balança ou Sagitário, está num excelente caminho! Leão é a lenha que alimenta continuamente a fogueira de Gémeos, que procura um parceiro dinâmico, proporcionando-lhe vários momentos de alegria e paixão. Balança é um signo bastante racional, tal como Gémeos, completando-se, assim, por partilharem este aspeto e inúmeros interesses, que os levam a conversas sem fim, sem sequer notarem o tempo passar. Em Sagitário, Gémeos vê mais do que um companheiro, pois encontra nele um amigo para a vida, sendo desenvolvido um grande espírito de camaradagem e cumplicidade entre os dois.

Caranguejo

Sabia que a sua linda história pode ser escrita com um nativo de Touro, Escorpião ou Capricórnio? Touro é como um íman ao qual Caranguejo não consegue resistir, pois é com ele que se sente seguro. A emoção impera nesta relação, na qual Touro satisfaz todos os desejos de Caranguejo sem pensar duas vezes. Outro signo ao qual Caranguejo rende-se rapidamente é Escorpião, cujo magnetismo envolve-o através do seu afeto e sentimentalidade. Já Capricórnio, apesar de total oposto, traz consigo uma doçura inigualável que coloca Caranguejo aos seus pés e faz com que não falte amor nesta relação assente na confiança.

Leão

A vida amorosa dos nativos de Leão será bastante feliz junto dos signos Carneiro, Gémeos, Sagitário e Balança. A intensidade de Leão é completada pela de Carneiro, resultando numa relação de fortes emoções, algumas discussões, mas, acima de tudo, de muita paixão e animação. Outros relacionamentos onde não há espaço para a monotonia é com Gémeos, que adora divertir-se, principalmente, com quem mais ama, e com Sagitário, cujo espírito aventureiro conjuga perfeitamente com o dinamismo de Leão. Já com Balança, a ligação entre os dois signos é construída com base na sedução e na conquista. Enquanto Leão é um conquistador nato, Balança aprecia ser paparicada, tornando-se inseparáveis.

Virgem

A alma gémea dos nativos de Virgem pode ser dos seguintes signos: Escorpião, Capricórnio e Peixes. A dedicação e entrega que Virgem proporciona a Escorpião são profundamente estimadas por este que, por sua vez, corresponde da mesma forma, conseguindo enfeitiçar Virgem num ápice. Já a necessidade de estabilidade e de construir uma relação sólida de Capricórnio e Virgem, tornam o seu relacionamento numa história que se desenvolve cautelosamente e transforma-se numa ligação inabalável. Por outro lado, a ingenuidade e sensibilidade de Peixes despertam o grande desejo de proteção que Virgem possui e a sua vontade de cuidar de quem ama para todo o sempre.

Balança

Uma excelente forma de uma Balança encontrar o seu equilíbrio é juntar-se com nativos de Gémeos, Leão, Sagitário e Aquário. A relação de Balança com Gémeos destaca-se pelo bom humor e pelo prazer que sentem ao estar na companhia um do outro. Entendem-se perfeitamente e nunca lhes falta motivo de conversa, não há nada melhor! Já o casal Balança e Leão funciona de forma diferente, mas não menos significante. O desejo de ser conquistado do primeiro complementa-se com o espírito de iniciativa e liderança do segundo - a combinação ideal. O casal Sagitário e Balança também tem tudo para correr bem, pois a ousadia e dinamismo do sagitariano são a animação da vida dos nativos de Balança, sempre prontos para aventuras e diversão. A compatibilidade entre Aquário e Balança é igualmente muito forte devido à sua cumplicidade e, sobretudo, respeito pela liberdade de cada um. Este relacionamento baseia-se na partilha e companheirismo, gerando uma bela harmonia entre os dois.

Escorpião

Se o seu signo é Escorpião e procura um romance arrebatador, saiba que o vai encontrar certamente com nativos de Touro, Caranguejo e Peixes. Apesar de opostos, Touro e Escorpião completam-se de uma forma única, conjugando a intensidade com que sentem as emoções e a seriedade com que encaram o estabelecimento de um compromisso. No caso de Caranguejo, o lado romântico que partilha com Escorpião é exacerbado, culminando em constantes provas de amor um do outro e em dois corações totalmente apaixonados. De Peixes, Escorpião recebe a sua completa entrega e dedicação, a qual estima profundamente e é recíproca. Neste casal, está também muito presente o instinto de proteção um pelo outro, que não deixa que nenhum obstáculo os derrube.

Sagitário

Este é talvez o signo mais sortudo do zodíaco, pois é o único que encontra uma forte compatibilidade amorosa com cinco signos: Carneiro, Gémeos, Leão, Balança e Aquário. Carneiro e Sagitário compreendem-se perfeitamente em todos os aspetos, tendo tudo para a sua relação ser plena e duradoura. Enquanto um diz mata, o outro diz esfola, pelo que se divertem bastante juntos. Gémeos e Sagitário partilham muitos dos seus interesses, tornando a conversa bastante fluida e animada, levando-os a conhecerem-se melhor que ninguém. Ambos socialmente ativos, Leão e Sagitário sabem separar a sua vida amorosa da sua intensa vida social, evitando mal-entendidos e discussões e confiando cegamente um no outro. Já Balança, que detesta estar sozinha, encontra em Sagitário o parceiro ideal para se deixar levar e seduzir. Já o espírito aventureiro de Aquário alimenta a constante necessidade de sentir emoções fortes de Sagitário. Sem esquecer de respeitar o espaço e a liberdade um do outro, o amor entre estes dois signos não passa despercebido.

Capricórnio

Capricórnio é um dominador por natureza e são poucos aqueles que conseguem ultrapassar as barreiras e que conseguem entrar no seu coração. Os signos capazes de o fazer são Caranguejo e Peixes. Caranguejo procura alguém a quem se possa render sem preocupações e Capricórnio, com o seu espírito de herói, é quem salva sempre o dia e está do lado de Caranguejo quando este mais necessita. Por outro lado, o mistério que costuma envolver os nativos de Peixes derrete por completo o coração de Capricórnio que procura saber mais. Neste caso, o pescador é Peixes e Capricórnio é quem é capturado pela sua rede de sedução.

Aquário

Neste Aquário, os melhores nadadores são Balança e Sagitário. O casal Balança e Aquário leva a vida de forma espontânea, pois são ambos alegres e descontraídos. Esta sua característica, conjugada com o jogo de sedução que adoram fazer, resulta numa combinação imbatível. O amor entre Aquário e Sagitário pode, muitas vezes, acontecer à primeira vista, pois a atração entre si é fortíssima. Além disso, a sua sede de adrenalina fá-los embarcar constantemente em novas experiências e emoções.

As descrições apresentadas são generalizadas e podem não corresponder totalmente à realidade. Note que o Felizes.pt não é um especialista em astrologia, mas sim no amor verdadeiro. Recorde-se que numa relação a compatibilidade também se constrói e cresce à medida que o tempo vai passando e os dois elementos do casal vão-se conhecendo melhor. Escrito ou não nas estrelas, não tenha medo de arriscar e corra atrás da sua história de amor e da sua felicidade.