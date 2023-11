Os encontros online oferecem uma variedade de oportunidades de conhecer pessoas novas, expandir horizontes e potencialmente encontrar o amor. No entanto, a experiência pode ser um verdadeiro desafio, especialmente pela sobrecarga de perfis nas plataformas e de mensagens recebidas e a incerteza que às vezes acompanha o processo. Neste artigo, o Felizes.pt indica-lhe como manter uma atitude otimista e mostrar-lhe que ​​o amor está apenas a um clique de distância.

1. Gerir expectativas

É essencial ter expectativas realistas e compreender que nem todas as conversas vão conduzir a um romance, o que é perfeitamente normal. Aborde cada interação com a mente aberta e sem colocar demasiada pressão sobre si e o outro. Encontrar o par certo não é como nos contos de fadas em que o príncipe encantado surge quase magicamente na vida da princesa e vivem felizes para sempre. Este é um processo que requer tempo, pelo que deve ser paciente e não se precipitar. Paralelamente, não se foque apenas no “tipo de pessoa” que mais gosta e deixe as coisas acontecer. O importante numa relação é ter alguém que esteja sempre ao seu lado, nos bons e maus momentos, e não que tenha 1,90 metros de altura e olhos azuis. Desfrute da viagem de conhecer pessoas novas e aprender sobre as suas vidas e experiências e deixe-se surpreender.

2. Concentre-se em si mesma

Utilize este tempo para trabalhar em si própria, tanto mental como fisicamente. Invista nos seus interesses, passatempos e paixões e verá a sua confiança aumentar. Além disso, vai ter excelentes tópicos para quebrar o gelo, fazendo de si uma pessoa mais interessante com quem conversar. Recorde-se que, sempre que necessário, deve fazer uma pausa nos encontros online. Participe em atividades que lhe tragam paz e relaxamento, quer seja ler, fazer exercício ou passar tempo com os seus entes queridos. É crucial dar prioridade ao seu bem-estar emocional e físico, pois, antes de amar o outro, deve amar-se a si própria.

3. Seja autêntica

Seja você mesma quando criar o seu perfil e comunicar com os outros. A autenticidade é uma das características mais atrativas que pode ter e vai ajudá-la a encontrar pessoas que estão genuinamente interessadas em si pelo que é verdadeiramente. Fingir ser alguém que não é apenas vai gerar desilusão, tanto para a outra pessoa, que se vai sentir enganada, como para si, pois não vai alcançar o seu objetivo de encontrar um parceiro. Não se esqueça de ser direta e expressar o que sente, pois, infelizmente, ainda não inventaram uma forma de ler mentes e a outra pessoa não vai adivinhar que está interessada nela, a não ser que o demonstre.

4. Não dê muita importância à rejeição

As rejeições são uma parte natural do processo dos namoros online. Se alguém não estiver interessado em falar consigo, não se preocupe e lembre-se que as preferências de cada um variam e a falta de química não reflete o seu valor como pessoa. Estas plataformas de encontros foram inventadas precisamente para conhecer pessoas. Se não funcionou com uma, não perca a esperança, pois existem muitas mais pessoas fantásticas para conhecer. Note que, sempre que passar por uma rejeição, estará mais perto de encontrar a sua alma gémea.

5. Reconheça os aspetos positivos e aprenda com os negativos

Concentre-se nas experiências positivas. Quer se trate de uma boa conversa, de um interesse em comum ou de uma nova amizade, dê valor a estas pequenas vitórias ao longo do caminho. Reconhecer estes momentos positivos pode aumentar a sua confiança e mantê-lo motivado. Por outro lado, em vez de focar-se nas rejeições e deceções, veja-as como oportunidades para aprender e crescer. Analise o que não funcionou e pense em como pode abordar situações semelhantes de forma diferente no futuro.

6. Partilhe o que sente com alguém

Se alguma vez se sentir sobrecarregada ou desanimada, não hesite em falar com os seus amigos ou familiares. Por vezes, a perspetiva de alguém de fora pode fornecer informações valiosas, fazer-lhe entender alguns detalhes que lhe podem ter escapado e dar-lhe mais motivação para continuar na busca pelo amor verdadeiro.

Namorar online é como uma viagem numa montanha-russa: existem momentos de adrenalina, uns menos bons, outros melhores, em que a felicidade ou o medo a podem atingir. Nunca se está à espera da próxima descida e subida, o que torna a viagem numa verdadeira aventura. Porém, no final, percebe que apesar dos altos e baixos, está tudo bem e que nunca se divertiu tanto na vida.