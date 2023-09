Após algum tempo de troca de mensagens, videochamadas e telefonemas, foi convidada para o seu primeiro encontro. O caos, o pânico, o horror! O que é que vai vestir? Com ou sem maquilhagem? Que restaurante escolher: os burritos do mexicano podem sujar a roupa, a sopa de cebola do francês pode causar mau hálito, e o bitoque é demasiado simples? Beijo: sim ou não? Estas são algumas das questões que podem ter surgido na sua mente por querer causar uma boa primeira impressão no seu potencial parceiro e deixá-lo com vontade de a conhecer em futuros encontros. O receio de cometer algum erro fatal é muito grande, como é normal. Nesse sentido, neste artigo, o Felizes.pt vai guiá-la pelos principais erros que deve evitar no seu primeiro encontro, para que este corra tal como sonhava.

1. Não se preocupar ou preocupar-se demasiado com a aparência

Bem sabemos que o interior é que importa e que a aparência exterior nem sempre mostra quem realmente somos. Porém, tal como se diz na gíria popular, os olhos também comem. Principalmente, no primeiro encontro, a impressão imediata com que o seu par vai ficar de si será baseada no seu visual, pois é a primeira coisa a ser percecionada pela outra pessoa. A forma como se apresenta é, então, importante, devendo ter atenção à sua higiene pessoal e em vestir uma roupa bem cuidada. Ora isto não significa que deve usar um vestido de gala nem fazer um peeling para estar verdadeiramente preparada para este dia. A sua aparência revela a sua confiança, o seu estilo e os seus gostos. Por essa razão, não deve desleixar-se nem exagerar no seu aspeto. Utilize algo com que se sinta confortável e segura de si própria, pois é essa autoestima que vai transparecer para o seu parceiro e fazê-lo entender que é uma pessoa que vale muito a pena.

2. Dominar a conversa

Um e um são dois, pelo que, num diálogo, devem ser duas pessoas a falar uma com a outra e ninguém deve dominar a conversa. Mesmo que o seu match lhe esteja a fazer imensas perguntas e esteja verdadeiramente interessado no que está a dizer, abra espaço na conversa para lhe questionar sobre ele e sobre a sua vida. Além disso, a não ser que lhe perguntem sobre as suas relações passadas, não fale sobre elas, pois pode passar a mensagem de que ainda pensa muito nos seus ex-namorados e de que não está pronta para para um novo relacionamento. Se for um tema que o seu novo amor aborde, sinta-se à vontade para contar um pouco sobre o que sucedeu, mas sem fazer deste assunto o centro da vossa conversa no encontro inteiro. Assim, o seu par vai sentir-se valorizado e ouvido, e desejar que se encontrem novamente.

3. Estar colada ao telemóvel

Os nossos queridos telemóveis são uma excelente companhia, mas nem eles gostam de fazer de vela num encontro. Por essa razão, se tende muito a utilizar este aparelho mesmo na presença de outras pessoas, faça um esforço para colocá-lo de lado e concentrar-se somente neste momento tão especial. Desta forma, vai evitar que a outra pessoa se sinta ignorada e desrespeitada. Caso esteja à espera de uma chamada importante, avise, pois, assim, certamente não vai ser levada a mal sempre que olhar para o telemóvel.

4. Atrasar-se

Este é um fator que pode incomodar bastante o seu potencial mais que tudo. Ninguém gosta de esperar. Muito menos por alguém que conheceu online, pois, devido à distância sentida por nunca se terem visto presencialmente, há um maior receio de que a pessoa não seja de confiança e que não vá aparecer. Neste caso, quem espera desespera, pelo que deve evitar ao máximo atrasar-se logo no primeiro encontro. É verdade que imprevistos acontecem que a podem levar a atrasar-se ou até mesmo a faltar ao encontro. Nessa situação, lembre-se de avisar o seu par o mais cedo possível e desculpe-se pelo inconveniente.

5. Ser rude com os outros

Se o vosso encontro vai concretizar-se, por exemplo, num café, onde o empregado de mesa que vos vai atender é mal-educado e presta um mau serviço, pode sentir que deve reclamar com a pessoa. Como cliente está no seu direito. No entanto, como match num encontro, pode ser mal interpretada, se for rude ou gritar com os trabalhadores do local, por mais errados eles estejam. Numa circunstância destas, fale com o seu par e mostre que se sente incomodada e indique que pretende reclamar. Observe a reação do seu parceiro e confirme se ele também sente o mesmo, pois são várias as pessoas que se sentem desconfortáveis nestas situações e preferem ignorar. Caso o comportamento do empregado de mesa seja, de facto, inadmissível, mantenha a calma e o tom de voz, procurando resolver esta questão de forma pacífica. Assim, soma pontos extra por ter conseguido lidar com a situação tranquilamente e por se mostrar confiante quanto aos valores que defende.

6. Beber demais

O amor pode ser cego. Contudo, é quase impossível não perceber quando alguém já bebeu uns copos a mais. Não há mal nenhum em consumir álcool, principalmente, se estão num bar ou numa discoteca e isso a ajuda a descontrair. O que é fundamental é conhecer os seus limites e entender quando deve parar. Em momento algum deve perder o controlo sobre si própria ou chegar a um ponto em que mostra o que jantou ao seu match, o que pode causar a impressão errada sobre si, fazê-lo desejar terminar a vossa história por aí e nunca mais comer bacalhau à Brás.

O primeiro encontro funciona como uma coreografia dançada pela primeira vez por dois bailarinos, na qual evitar estas red flagsequivale a não pisar os pés um do outro. Nesta dança, mantenha o equilíbrio entre a sua aparência e autenticidade, foque-se na outra pessoa e dê os passos certos no caminho da partilha de experiências. Pode conduzir ou deixar-se levar pelo seu companheiro, desde que se divirtam e sejam felizes a aprender a decorar a coreografia juntos e a improvisar novos passos dignos de um espetáculo da Broadway.