O online dating tornou as relações muito mais rápidas e fáceis de acontecer. Através do mundo virtual, é possível conhecer pessoas do mundo inteiro e criar ligações tão fortes com os outros, como se tratasse de uma conexão no mundo real. Os sites e aplicações de encontros vieram, certamente, facilitar a nossa vida amorosa. Porém, nem tudo são rosas. Para quem nunca utilizou uma plataforma de online dating pode ser complicado perceber, logo à primeira vista, como funcionam. A gama de sites e apps deste género disponíveis é tão vasta, cada um com as suas características, que, por vezes, nem se sabe por onde começar. Nesse sentido, o Felizes.pt esclarece algumas das principais dúvidas acerca deste mundo e sugere algumas dicas a ter em conta antes de mergulhar nos encontros online.

1. Que plataforma devo escolher? Posso estar inscrita em mais do que uma?

Antes de selecionar a app ou site onde se vai registar, faça uma rápida pesquisa sobre as plataformas disponíveis e seja seletiva quanto à sua decisão, principalmente se pretende estar apenas numa única plataforma. Tenha em atenção que cada uma tem o seu público-alvo e propósito. Umas são direcionadas a pessoas com determinada idade ou religião, outras a quem procura relações sérias ou, pelo contrário, a relacionamentos fugazes… Enfim, existem plataformas para todos os gostos e feitios. Dado isto, é muito importante que se inscreva onde o seu potencial parceiro possa, de facto, estar.

2. Que fotografias devo inserir no meu perfil?

As suas fotografias devem ser reais, sem filtros exagerados ou que alterem as suas verdadeiras características físicas. Num perfil online, as fotografias são dos aspetos mais importantes, pois não só revelam a sua aparência, como também o ambiente que a rodeia e a sua personalidade. Por essa razão, é crucial que se apresente nas fotografias realmente como é. Não estamos a sugerir que apresente uma fotografia sua segundos após ter acordado. Há coisas que, de facto, podem ficar guardadas para quando a sua relação estiver mais avançada. É imperativo que se sinta confiante e que goste das fotos que vai publicar no seu perfil.

3. Como devo descrever-me?

Na sua descrição, é crucial ir direta ao assunto. Escreva um pequeno texto com as informações e detalhes mais importantes para si e que a distinguem. Indique quais os seus passatempos, se tem animais, o seu género de música, livros ou filmes preferidos, a sua viagem favorita ou o seu destino de sonho. Não se esqueça de mencionar o que procura num parceiro, quais as suas características físicas e de personalidade. Desta forma, torna-se mais fácil encontrar alguém que corresponda às suas preferências.

4. Como iniciar a conversa?

Este é um dos maiores desafios para a maior parte das pessoas que estão inscritas em plataformas de namoro online. Requer alguma coragem para iniciar a conversa, mesmo que seja apenas por mensagem. Surge o receio de ser-se rejeitado, de dizer a coisa errada ou de a outra pessoa não responder. Descontraia e pense que o não já tem garantido. Não é uma mensagem sua não respondida que vai ditar o seu destino amoroso. Quanto ao assunto da conversa, procure no perfil da outra pessoa tópicos por onde pode pegar. Por exemplo, se gosta de cozinhar, pergunte-lhe qual a sua especialidade. Desta forma, a outra pessoa saberá que olhou com atenção para o seu perfil e que despertou interesse em si. Lembre-se do fundamental: honestidade. Se for honesta, paciente e com uma mente aberta, tudo vai correr bem e vai encontrar a sua alma gémea.

5. Quero deixar de falar com uma pessoa, mas não sei como dizê-lo sem magoá-la.

Muitas vezes, falamos com alguém super interessante e divertido e adoramos conversar com ele. Contudo, após algum tempo, parece que a faísca inicial desaparece e que aquela pessoa, outrora cativante, tornou-se aborrecida. Nesta situação, pode ser difícil encontrar as palavras certas para quebrar a relação, amorosa ou de amizade, sem magoar o outro. Recorde-se que nem todos reagem da mesma forma pelo que terá sempre respostas diferentes quando se deparar com estas circunstâncias. Ainda assim, tente despedir-se da pessoa da melhor forma possível sendo direta, firme e cordial.

O mundo do online dating é desafiante e empolgante em simultâneo. O facto de não ser necessário estar cara a cara com a outra pessoa, facilita as interações, com a troca de mensagens, fotografias e vídeos. Porém, por ser tão fácil criar ligações com outras pessoas, também é muito rápido cortá-las, o que pode causar algum receio. No entanto, uma relação amorosa online não passa de um relacionamento normal entre duas pessoas, tal como acontece fora do mundo virtual. Os sentimentos e as borboletas na barriga são os mesmos. Por essa razão, não deve ter medo de utilizar estas plataformas, que tanta felicidade lhe podem trazer. Experimente e, em último caso, basta eliminar o seu perfil. Não tem nada a perder, pois no amor é como na guerra, vale tudo!