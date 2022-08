Como planear (sem dramas) férias em casal?

Planear férias pode ser mais uma tarefa para pôr na agenda, ou pode ser um momento divertido em casal em que se idealiza uns dias a dois para sair da rotina. O Felizes.pt criou uma lista de dicas para parar de se olhar para este momento de planear férias a dois como um bicho de sete cabeças. No entanto, se for em família, com os filhos, com uma amiga colorida, ou mesmo sozinho, as dicas podem ser adaptadas a cada situação.

As hipóteses são muitas: praia, piscina, aventura, museus, passeios turísticos. Podíamos ficar aqui todo o dia e sabemos que não íamos esgotar as opções. Mas já ouviu dizer que os opostos se atraem? Lembre-se disso quando estiver a gritar “campo” e ele “cidade”.

Se não se tiver cuidado, o ato de planear as férias rapidamente torna-se no stress que se está a tentar evitar. Viajar com um parceiro é incrível, mas planear uma viagem em conjunto pode ser difícil, especialmente se não se estiver habituado a planear com a ajuda de outros.

Estes são os passos abaixo para decisões sem chatices:

1. Troca de ideias

Falar sobre para onde gostaria de ir e que lugares estão na lista é um bom ponto de partida. Talvez descubram que ambos querem realmente conhecer mais sítios em Portugal. Mas esteja aberto a novas ideias de destinos que ainda não considerou, pode vir a ter uma agradável surpresa.

2. Se não se entenderem… recorram ao globo

Abram o Google Maps ou usem um globo terrestre para apontar “ao calhas” para onde vão. E assim não há discussões. Nesta fase, não há respostas certas ou erradas. Basta começar a disparar ideias e deixar-se ir “com a maré”.

3. Budget e carteira

Todos queremos ir às Maldivas, mas às vezes é preciso ajustar as expectativas ao tamanho e disponibilidade das nossas carteiras. Quando planeia e faz uma viagem com outra pessoa, é importante falar sobre o seu orçamento e o período de tempo em que estaria disponível para ir de férias - é importante evitar frustrações.

créditos: Unsplash

4. Com o local escolhido, onde vão dormir?

Há quem goste de não se preocupar com nada quando vai de férias, e ter o pequeno almoço à espera, e há quem goste de levar a casa atrás e de estar preparado com refeições trazidas de casa. Há espaço para todos os veraneantes, mas é preciso saber aceitar as diferenças e encontrar algo a meio caminho.

5. Planear as atividades

Se vão numas férias mais citadinas, então é boa ideia encontrarem atividades que os dois gostem: um dia podem ir a um museu e no outro às compras. Se vão para um destino de praia mais exótico, pode haver hipótese de fazerem atividades no mar como desportos ou snorkeling. Ir com as atividades já pensadas, evita discussões no próprio dia.

6. Os teus, os meus e os nossos

Se são recém-casados ou juntos, e têm filhos à mistura, pode ser boa ideia deixá-los em terra. Muitas vezes, a logística de filhos pequenos pode atrapalhar uns dias românticos a dois. Se os filhos têm idade suficiente para contribuir com ideias para a viagem, pode certamente perguntar-lhes sobre as suas expectativas. Mas antes de o fazer, certifique-se de que você e o seu parceiro estão na mesma página, porque trazer os miúdos demasiado cedo pode complicar um processo de tomada de decisões já confuso.

7. Ceder é a palavra-chave

Tal como tudo o que envolve uma relação a dois, faça o seu melhor para encontrar o meio caminho parceiro quando se trata de expectativas e deveres de planeamento. Por exemplo, se o seu parceiro lhe disser que para ele é muito importante relaxar nas férias, mesmo que para si não faça sentido estar todo o dia deitada numa espreguiçadeira, encontre no seu coração uma forma de o ajudar a descomprimir do stress do trabalho e ceda. Para a próxima, ganha noutra batalha.

Se momentos tensos não são a sua coisa favorita, lembre-se: um pouco de stress agora é muito melhor do que uma discussão explosiva numa viagem que é suposto ser divertida e relaxante.

O pior de planear férias em conjunto é assumir que o outro quer fazer tudo igual a nós e sermos umas lapas. Cada um gosta de passar o seu tempo livre de uma certa maneira, e a regra de ouro para umas férias em casal bem passadas é não interferir nos desejos de cada um. Se ele quiser estar todo o dia a ler o jornal na praia, então aproveite para fazer uma caminhada à beira-mar e encontrem-se depois para umas amêijoas no bar. Lembre-se que também são as suas férias e não há pior que alguém a chatear-nos nos nossos dias bem merecidos.

Esperamos que estas sugestões façam do momento de marcar férias uma etapa mais harmoniosa e sem fricção, pois as férias são para isso mesmo.