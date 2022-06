Da mesma forma que há beijos que marcam a sua história de amor, também há beijos inesquecíveis que marcam a História. O Felizes.pt faz um apanhado daqueles que considera os beijos mais famosos do mundo. Falamos não só de beijos reais, como também daqueles que são recriados em nome da arte.

1. “O Beijo” de Gustav Klimt

O quadro abstrato e simbólico “O Beijo” do artista austríaco Gustav Klimt é um dos beijos mais famosos da História da Arte. Na tela podemos observar um casal unido, quase fundido um no outro, envolto em lençóis de tom dourado, onde o homem, com as suas mãos sobre a face da mulher lhe dá um beijo carinhoso.

Relativamente à modelo e figura feminina presente na obra, os estudiosos dividem-se: uns são da opinião de que o quadro foi inspirado na companheira do artista, que foi o grande amor da sua vida, outros defendem que algumas musas serviram de modelo para a pintura da tela.

Esta obra, pintada entre 1908 e 1909, é um dos exemplos mais bonitos da representação do amor.

Veja a imagem aqui

2. “E Tudo o Vento Levou”

O beijo marcante do clássico da sétima arte “E tudo o vento levou” ocorreu entre Scarlett O’hara (Vivien Leigh) e Rhett Butler (Clark Gable). No filme, Scarlett perde o seu marido durante a guerra civil americana. Rhett, apaixonado por Leigh há muitos anos, não resiste e, após o funeral do falecido marido de Scarlett, surpreende-a com um beijo já há muito desejado. Inicialmente ela julgava que não o amava, mas ao longo do filme apercebe-se que está profundamente apaixonada por ele.

Veja a imagem aqui

3. “Titanic”

Titanic é um filme que nos dá um misto de emoções que só um romance trágico com a química entre Leonardo DiCaprio e Kate Winslet nos permitiria sentir. Enquanto assistimos, só desejamos que as personagens, contra tudo e contra todos, consigam ficar juntas. O primeiro beijo entre o casal Jack e Rose, ao pôr do sol, na proa do mais famoso e condenado navio transatlântico, é um dos momentos mais marcantes, não apenas do filme, mas da história do cinema.

Veja a imagem aqui

4. “Homem-Aranha” e o beijo de pernas para o ar

O beijo de cabeça para baixo protagonizado por Peter Parker e Mary Jane elevou a fasquia no que diz respeito aos filmes de super-heróis, e não só. O super-herói (Peter Parker) salva a sua apaixonada (Mary Jane) de um assalto no centro da cidade e esta, sem saber a identidade do seu herói, quer agradecer-lhe por ter sido resgatada. Assim, acaba por remover um pouco a máscara, mas apenas o suficiente, de forma a conseguir dar-lhe um beijo e simultaneamente proteger a sua identidade.

A cena do beijo marcou uma geração e continua a ser reproduzida por vários casais.

Veja a imagem aqui

5. O beijo fraternal socialista

A 4 de outubro de 1979, o líder soviético Leonid Brezhnev e o Presidente da Alemanha Oriental, Erich Honecker comemoraram o 30º aniversário da República Democrática Alemã com um "beijo fraternal socialista" - uma forma de saudação entre os líderes de países comunistas. A fotografia do beijo mais tarde tornou-se uma pintura graffiti no muro de Berlim intitulado "Meu Deus, ajuda-me a sobreviver a este amor mortal.".

Veja a imagem aqui

6. “O Diário da Nossa Paixão”

No filme de 2004, "Diário da Nossa Paixão", Noah (Ryan Gosling) e Allie (Rachel McAdams) são dois jovens apaixonados, que tentam ultrapassar os estereótipos sociais impostos pela família da jovem. Após passarem anos separados, mas sem conseguirem esquecer-se do sentimento forte que nutriam um pelo outro, encontram-se e o seu amor reacende-se, dando azo a um beijo à chuva que é de cortar a respiração.

Veja a imagem aqui

7. William e Kate, e o beijo da realeza britânica

Três décadas após o casamento do príncipe Charles e da princesa Diana, e do seu famoso beijo na varanda do Palácio de Buckingham, William e Kate Middleton partilharam o mesmo momento, em abril de 2011, depois do seu casamento. Este beijo quebrou protocolos uma vez que, em vez de só um beijo na varanda do Palácio, como dita a norma, os noivos deixaram-se levar pelo momento de felicidade e romance, acabando por dar um segundo beijo.

Veja a imagem aqui

8. “O Meu Primeiro Beijo” - a amizade incondicional de duas crianças

Em 1991, o mundo rendeu-se ao filme protagonizado por Anna Chlumsky e Macaulay Culkin. As personagens Vada e Thomas viveram o seu primeiro amor no verão de 1972 e a inocência de um primeiro beijo, bem como a amizade incondicional destas duas crianças, faz deste filme uma obra cinematográfica intemporal.

Veja a imagem aqui