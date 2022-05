Ser romântico em 30 simples coisas

Pode ser difícil ter sempre uma ideia brilhante e que faça o coração da sua cara-metade rejubilar de alegria, mas as boas notícias são que não importa se este comportamento lhe é natural ou não, porque com as dicas certas, qualquer pessoa pode ser o próximo “Romeu” ou "Julieta".

Flores, presentes sem uma data especial ou mesmo uma mensagem de bom dia carinhosa são alguns dos exemplos de pequenos gestos que podem mudar o rumo dos eventos. É verdadeiramente fácil fazer outra pessoa sentir-se o centro das atenções com pouco dinheiro e algum empenho. Seja num primeiro encontro ou em mais uma terça-feira à tarde numa relação de sete anos, a chave é deixar uma boa impressão. Isso mesmo nos revela o Felizes.pt .

1. Aprender a linguagem do Amor

Esta é a melhor ferramenta para compreender a sua crush: conseguir perceber se precisa de atenção, de demonstrações de amor ou só de companhia no final do dia. Fique atento aos sinais e oiça realmente o que ela vai dizendo com o passar do tempo.

2. Deixar o telemóvel por uma noite

Deixe o telemóvel de lado e concentre-se no outro, sem distrações. Pode não achar esta dica propriamente romântica, mas o ‘fator atenção’ num relacionamento pode ser a resposta para uma noite de conversa e conexão.

3. Prestar atenção ao outro em público

Quando se está com amigos ou familiares, um pequeno gesto como uma festinha ou um beijinho podem indicar que pensa no seu parceiro ou parceira mesmo quando estão rodeados de outras pessoas.

4. Aprender a ouvir

Uma conversa é sempre a dois!

5. Chá, café, laranjada?

Preparar o pequeno almoço quando a outra pessoa está a correr contra o tempo é sinal de preocupação pelo seu bem-estar.

6. Ter na despensa algo que o outro gosta

Comprar alguns dos snacks e doces preferidos indica que tem cuidados redobrados em fazer a outra pessoa sentir-se em casa.

7. Chocolates e bombons

O truque mais velho dos truques do amor. Mas funciona!

8. Ajudar nas tarefas que não são suas

Se um lava a loiça e o outro arruma, ofereça uns minutos de sossego ao fazer ambas.

9. Escrever um bilhete

Deixar um post-it romântico no espelho, na porta de casa ou na agenda.

10. Surpreender com uma boleia inesperada

Todos gostamos de ir de carro de vez em quando, em vez de esperar pelo autocarro, por isso, se tiver oportunidade, ofereça-se para dar uma boleia.

11. Preparar a marmita para o dia seguinte

Um almoço caseiro no trabalho (sobretudo quando não somos nós a cozinhar) é um bom exemplo de que a rotina nem sempre tem de ser aborrecida.

12. Date night é obrigatório

Quer seja ver uma série ou ir jantar fora, guardar no calendário um dia só para os dois é uma boa forma de ganhar pontos extra.

créditos: Jonathan Borba/Unsplash

13. Queixarem-se dos problemas em conjunto

Se o chefe é chato ou o colega não se cala, esteja lá para ser o ombro amigo.

14. Ser flexível

Não podem sempre ir a um restaurante perto da casa de um e ao fim de semana estarem sempre com os mesmos amigos. De vez em quando, sugira ir a um bar mais longe para si para mostrar que também está disponível para ir “the long distance”.

15. Cozinhar a refeição favorita

Mexicano, tailandês, italiano, há tantas ideias para fazer um jantar diferente.

16. Um passeio ao fim de semana

Porque não visitar um sítio diferente do habitual - um monumento ou uma praia que estava na lista há algum tempo e nunca houve oportunidade para visitar.

17. Maratona de filmes ou séries

Principalmente se estiver a chover lá fora, um dia divertido agarrados ao comando da televisão para pôr as séries em dia juntos é uma sugestão de um dia bem passado.

18. Primeiro encontro mais uma vez

Marque o mesmo restaurante onde se conheceram para relembrar o dia em que tudo mudou e o porquê de se terem apaixonado.

19. Enviar flores ou uma encomenda

Quem disse que os homens também não gostam de receber flores? Envie um ramo ou uma encomenda de comida quando menos espera.

20. Dar uma massagem

Estamos todo o dia sentados ao computador ou de pé no trabalho, por isso uma massagem nas costas nunca soube tão bem!

21. Elogiar os mais pequenos detalhes

Por favor, repare quando ela corta o cabelo ou arranja as unhas! E para as mulheres mais distraídas, apreciem os pequenos gestos do outro.

22. Arranjar-se para um jantar (mesmo em casa!)

Um vestido, um batom, uma camisa lavada e engomada - pequenas coisas que mostram que quer estar bem e elegante para receber o parceiro ou parceira.

23. Fazer uma lista de músicas

As apps de partilha de música têm tudo para fazer o que se fazia antigamente - uma mix tape com todas as músicas preferidas.

24. Fazer uma chamada de vídeo

Se estão longe, façam uma date virtual com as soluções de vídeo chamada para parecer que estão no mesmo espaço.

25. Planear uma viagem a dois

Não precisa ser longe ou dispendiosa, mas uma viagem a dois mostra a vontade de estarem juntos a sós.

créditos: Unsplash

26. Ligar durante o dia de trabalho

Uma chamada inesperada pode mudar o estado de espírito e dar ânimo para o resto do dia.

27. Fazer tudo o que puder para deixar a outra pessoa feliz

Se é arrumar a casa ou levar o lixo, e não lhe é impossível fazer essas tarefas, então faça-o e vai ver que o ambiente na relação vai ficar mais leve.

28. Ser um cavalheiro ou “dama”

Abrir as portas para o outro, deixar passar à sua frente, segurar no seu casaco ou servir o seu prato primeiro - tudo pequenos truques para fazer a outra pessoa sentir-se apreciada.

29. Estar presente

O melhor presente é o tempo, por isso, é importante tentar estar lá para os momentos mais especiais e para os mais mundanos também.

30. Expressar sentimentos

Não há nada mais romântico do que dizer com todas as palavras que gosta da outra pessoa.