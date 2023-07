Pode ser bastante complicado lidar com um relacionamento de longa distância, pois estar afastado de quem mais amamos é muito difícil e nada substitui o olhar, o toque e a presença do outro. Neste artigo, o Felizes.pt, indica-lhe as melhores estratégias para gerir a sua relação de longa distância. Ao adotar as seguintes táticas, vai preservar a ligação emocional com o seu parceiro, mantendo a sua relação saudável e feliz.

1. Use e abuse das tecnologias

Uma das grandes vantagens que a tecnologia trouxe é o facto de podermos ver e falar com pessoas, estejam onde estiverem, através de videochamadas. Sim, não é o mesmo que estar fisicamente com o outro, bem sabemos. Porém, enquanto o teletransporte não for inventado, usufrua das videochamadas para saber como correu o dia do seu companheiro, para ficar a par das últimas novidades da vida dele e para partilhar os seus sentimentos e emoções. Quando não dispuser de acesso à internet, telefone-lhe e verá que o seu parceiro vai ficar muito feliz por ouvir a sua voz. É fulcral comunicarem constantemente, pelo que o telemóvel pode ser uma ótima ferramenta para manter a vossa conexão.

2. Presentes surpresa

Lá por estarem longe, não quer dizer que não pode levar um pouco de si até ao seu amor. Seja uma pessoa criativa e presenteie a pessoa amada com pequenas lembranças que a faça recordar de momentos que passaram, em que estiveram juntos e com significado para a vossa relação. Envie-lhe um estafeta com a pizza igual à que partilharam no vosso primeiro encontro, a sua garrafa de vinho preferido ou um íman do sítio onde disseram o que sentiam um pelo outro pela primeira vez, por exemplo. Surpreenda a sua alma gémea com gestos como estes para que ela saiba que está sempre presente na sua mente.

3. Comunicação é chave

Se sente que algo não está bem, que as coisas já não são como antes e que a outra pessoa está cada vez mais afastada de si, inicie uma conversa sem tabus. É imprescindível que lhe conte as suas preocupações, as suas apreensões e receios, para que possam resolver a situação em conjunto. Tal como é tão essencial transmitir os sentimentos menos bons, é crucial referir todos os bons. Quando determinada ação do seu companheiro lhe agrada, diga. É muito importante que o seu mais que tudo perceba o que a faz feliz, ganhando confiança e fazendo por continuar tal comportamento.

4. Mantenha-se positivo/positiva

Ver o copo meio cheio é fundamental para que uma relação de longa distância tenha sucesso. São vários os benefícios que estas relações acarretam; os poucos momentos que passam juntos são estimados de forma intensa, enaltecendo a ligação. Assim nenhuma das partes toma a outra como garantida, pois por não estarem presentes na vida quotidiana um do outro, ambos quererão ser os melhores parceiros possível. Adicionalmente, a independência e o espaço de que usufruem, exatamente por não viverem juntos, proporcionam-lhes uma liberdade que os outros casais desejam e muitas vezes não atingem.

Uma relação de longa distância pode dar algum trabalho, é verdade. Contudo, todo o seu esforço será recompensado se não baixar os braços. Não se deixe desmotivar pelos quilómetros que o separam do amor da sua vida. Invista na sua relação e verá os frutos de uma história bonita surgir. Cuide da sua relação como se cuida de um jardim. Plante as sementes de carinho, empatia e afeto, regue com toda a dedicação necessária e deixe o jardim crescer ao seu ritmo. Seja paciente e não tarda terá um jardim repleto de flores e um amor para o resto da sua vida.