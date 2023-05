Agora que está a planear um dia tão especial como o do seu casamento, deparou-se que falta aquele elemento “uau”, do qual os seus convidados não irão esquecer-se? Se pretende proporcionar às pessoas que lhe são mais queridas, família e amigos, uma experiência memorável, que as faça lembrar, por muito tempo, do dia em que se comemorou uma grande história de amor, o Felizes.pt apresenta várias dicas de como tornar o seu casamento inesquecível, para todos os gostos e carteiras.

Banho de lantejoulas

Na hora de atirar o arroz ao casal, substitua-o por lantejoulas, confettis, pétalas de flores ou bolhinhas de sabão. Dessa forma, a vossa saída do altar termina de uma forma mais divertida para os miúdos e os graúdos, que ficará fantástica nas fotografias.

Copo d’água primeiro

Porque não alterar a ordem da cerimónia? Fuja do tradicional e inicie a boda pelo copo d’água e case-se depois, ou a meio. Uma vez que todos estarão mais descontraídos após a refeição, evitam-se nervos por parte dos noivos e convidados zangados por terem fome.

Seja uma Noiva de Santo António

Se, por outro lado, prefere o casamento tradicional, inscrever-se nos Casamentos de Santo António pode ser uma ótima opção para dar um toque especial à celebração. Tenha em conta que as candidaturas devem ser efetuadas alguns meses antes do dia 13 de junho e que as vagas são limitadas. Antecipe-se e tenha uma boda abençoada pelo santo lisboeta.

Casamento temático

Se dispõe de alguma liberdade orçamental, escolha um tema para o vosso casamento com base num interesse que tenha em comum. Faça uma cerimónia onde todos têm de ir vestidos como as suas personagens favoritas ou recrie uma das cenas mais icónicas do vosso filme, série ou livro preferido. Se partilham um gosto acima da média por cozinhar, dançar ou pintar, podem ter várias atividades relacionadas com esse tópico, como showcookings, pequenos espetáculos ou workshops, que envolvam os vossos convidados.

Buffet internacional

Se não lhe agrada muito a ideia de a refeição servida ser composta pelos típicos pratos portugueses, opte por uma mesa de buffet recheada de pratos e sabores internacionais. Desta forma, poderá desfrutar do seu tipo de cozinha favorito, seja ele italiano, japonês ou mexicano. Se tiver receio que os seus convidados não apreciem o buffet, pode sempre servir os pratos tradicionais, e ter mesas paralelas internacionais, de pizza, de sushi ou de tacos, por exemplo. Mesmo que não usufruam dela, os convidados certamente não irão esquecer-se dessas mesas.

Cantinho infantil

As crianças, por vezes, são difíceis de lidar e é mesmo nos momentos menos convenientes que fazem birras e criam uma algazarra. Uma solução para manter a pequenada entretida e calma é criar um pequeno espaço com pufes ou bancos onde possam sentar-se a ver filmes infantis projetados numa tela. Os pais agradecem-vos depois.

Bolo de casamento mini

Se é uma das poucas pessoas que não gosta de bolo de casamento, pode reinventá-lo, servindo pequenas doses do seu bolo preferido. Mini bolos de laranja ou de limão nunca caem mal e são apreciados por quase todos. Pode sempre apostar na decoração, se preferir que tenham um ar menos rústico e caseiro.

Bar sem barman

As bebidas são um dos elementos preferidos dos convidados adultos. Por essa razão, pode ser muito divertido haver uma mesa ou um bar, onde os convidados são quem prepara as suas próprias bebidas. Esta é uma forma de manter os seus amigos e familiares entretidos enquanto se divertem a ser um barman.

Bouquet trancado a “sete chaves”

O momento em que a noiva atira o bouquet pode criar muita tensão entre as solteiras. Uma excelente ideia para inovar essa ocasião é trancar as flores numa caixa com um cadeado. Na altura de saber quem vai ficar com o bouquet, tenha várias chaves numa bolsa e peça às convidadas que retirem uma. De seguida, as solteiras devem experimentar abrir o cadeado. Quem conseguir fazê-lo, retira o bouquet e já sabe que é a próxima a casar, tal como manda a tradição.

Não existe uma receita infalível para um casamento de sonho. Contudo, inspire-se nas nossas dicas e prometemos que não será apenas mais um casamento tradicional, onde os convidados, já descalços e com os pés inchados, contam cada segundo para voltar para casa. Não tenha receio em arriscar e em ser diferente, pois são as diferenças que nos tornam únicos.

Lembre-se que o amor é como uma sinfonia onde cada nota representa um momento de amor compartilhado, e o casamento é um verdadeiro concerto que ficará na memória de todos para o resto da vida.