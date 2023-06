As "5 Linguagens do Amor" traduzem-se em outras tantas formas como recebemos e expressamos os nossos sentimentos para com o nosso parceiro. Neste artigo, o Felizes.pt vai debruçar-se sobre cada uma das cinco linguagens e mostrar como pode descobrir a sua e a do seu mais que tudo.

1- Words of Affirmation™ (Palavras de Afirmação):

A primeira consiste em expressar afeto através de palavras, elogios ou agradecimentos. Quando esta é a principal linguagem de amor de alguém, essa pessoa gosta de ouvir palavras atenciosas e de encorajamento, e adora que lhe deixem bilhetinhos de amor e mensagens engraçadas para ler. Esta pessoa sente-se feliz ao receber elogios à sua aparência e personalidade, bem como às suas ações.

Considera essencial partilhar as suas emoções e sentimentos com o seu parceiro, assegurando-o de que irá sempre apoiá-lo e ouvi-lo a fazer o mesmo? Não há nada que derreta mais o seu coração como um elogio? Então, provavelmente, esta é a sua linguagem de amor predominante.

2- Quality Time™ (Tempo de Qualidade)

A segunda caracteriza alguém que requer atenção total. Esta pessoa sente-se amada se o seu parceiro estiver presente no momento e concentrado apenas nela quando estão juntos. Não olhar para o telemóvel enquanto conversam, estabelecer contacto visual e ouvir ativamente é imperativo. Para si, o importante é a qualidade e não a quantidade de tempo que passam juntos.

Se costuma ser aquela pessoa da relação que tem imensas ideias e planos para fazer com a sua alma gémea e sempre que está com ela, foca-se somente nela e na sua felicidade, esta pode ser a sua principal linguagem de amor.

3- Physical Touch™ (Toque Físico)

A terceira define uma pessoa que tem o toque e o afeto físico como uma prioridade. Para si, a intimidade vai muito além do que se passa entre os lençóis. Sente-se bem quando o parceiro segura a sua mão em público, abraça-a, ou faz-lhe uma massagem aos pés. Esta pessoa prefere, normalmente, ficar em casa, a relaxar no sofá, com a sua alma gémea enquanto desfrutam de um bom filme a fazer conchinha, pois simplesmente deseja ficar bem perto do seu amor.

Se sentir um toque, um beijo ou uma carícia por parte do seu parceiro a acalmam nos seus dias mais tristes, mais do que qualquer outra coisa, significa que a intimidade física impacta fortemente a sua vida amorosa, sendo que esta é, possivelmente, a sua linguagem de amor.

4- Acts of Service™ (Serviço ao Próximo)

A quarta compreende todas as pequenas coisas gentis que o seu parceiro faz por si e que a fazem sentir-se valorizada, como ajudá-la em alguma tarefa na qual tem alguma dificuldade ou fazer-lhe favores, e vice-versa. Para quem esta é a principal linguagem de amor, estes atos são muito importantes, pelo que serão bastante apreciados e admirados.

Se procura, constantemente, formas de ajudar o seu parceiro, seja a auxiliá-lo a resolver alguma questão profissional, nas tarefas domésticas ou a escolher uma prenda para um amigo, acreditamos que esta possa ser a sua linguagem de amor.

5- Receiving Gifts™ (Receber Presentes)

A quinta e última linguagem representa alguém para quem oferecer presentes demonstra amor e carinho. Esta pessoa aprecia não só o presente em si, mas também o tempo e o esforço a ele dedicados. Para si, é levado em conta o empenho e consideração por detrás da prenda e não se foi caro ou o seu tamanho. Devido ao impacto significativo que estes presentes detêm, esta pessoa irá recordar-se por muito tempo de todas as lembranças e prendinhas que o seu amor lhe ofereceu.

Adora presentear o seu parceiro quando ele menos o espera? Aplica grande parte do seu tempo e atenção a pensar na próxima prenda que lhe vai dar, para lhe mostrar o quanto o ama? Esta pode ser a sua linguagem de amor, principalmente, se também gosta de ser presenteada.

Agora que já conhece as "5 Love Languages", está pronta para descobrir qual é a sua e a do seu parceiro.

Mesmo na relação mais feliz que possa conhecer, existem, certamente, desentendimentos e conflitos. Quando duas pessoas se juntam, é normal que discussões surjam. Somos todos diferentes e temos formas diferentes de expressar e receber amor. Posto isto, refletir e entender um pouco mais sobre a linguagem de cada um pode ajudar muito um casal a prosperar e a viver feliz para sempre. Nunca se esqueça que o amor é como uma corrida de obstáculos. Nos primeiros passos está tranquila e focada. À medida que vai avançando, o caminho torna-se mais difícil, tendo de enfrentar alguns obstáculos com muito empenho e dedicação. No entanto, no fim, ao chegar à meta, sente que todo o esforço valeu a pena e ganha o maior prémio de todos: alguém com quem partilhar a sua vitória.