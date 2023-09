A fase inicial de uma relação está repleta de borboletas na barriga, amor e desejo. Simultaneamente, é também motivo de receio e preocupação, porque nunca se tem a certeza do que o outro pode estar a pensar e se estamos a fazer tudo bem e a agradar o nosso mais que tudo. Principalmente, quando estamos ainda a conhecer a outra pessoa, entender os seus sinais de interesse por nós pode ser um desafio intrigante, mas revelador. Neste artigo, o Felizes.pt explora quatro sinais claros de que ele pode estar interessado em si. Desde a linguagem corporal até aos encontros, vamos ajudá-la a decifrá-los para que possa entregar-se totalmente a um novo amor sem medos.

1. Linguagem Corporal

A nossa linguagem corporal torna-se mais aberta quando estamos perante alguém de quem gostamos. Na prática, isto significa que se, numa conversa, ele não cruza os braços, está descontraído, inclina-se e vira-se na sua direção, aproxima-se de si e foca toda a sua atenção em si, é um sinal de que ele pode estar interessado em si.

Adicionalmente, analise o seu contacto visual. Embora nem todas as pessoas se sintam confortáveis em olhar nos olhos dos outros, principalmente se for alguém por quem estão atraídos, este é um fator importante. Se ele olha diretamente para si, nos seus olhos, e não desvia o olhar, estão no bom caminho. Caso ele seja uma pessoa que normalmente tem dificuldade em manter contacto visual com toda a gente, certamente vai aperceber-se de que ele estava a olhar para si em momentos em que estava distraída.

É ainda fulcral observar o seu contacto físico. Se ele lhe toca nas costas quando passa por ele, leva o ombro ao encontro do seu quando se riem, abraça-a ou desliza a mão pelo seu cabelo quando a cumprimenta, a paixão por si está cada vez maior.

Outros sinais que pode procurar na sua linguagem corporal são o nervosismo dele ao falar consigo, caso ele costume ser uma pessoa bastante relaxada com os outros, que pode levá-lo a corar, a balbuciar e a atrapalhar-se na fala. É também comum haver muitos sorrisos e gargalhadas e tentativas em impressioná-la.

2. Comportamento em grupo

Quando estão em grupo, com outras pessoas que conhecem, pode ser mais complicado notar estes sinais. Uma vez que estão sob vários olhares, nem todos se sentem confortáveis em demonstrar o seu interesse em quem gostam. Por essa razão, se, nesta situação, ele tenta interagir constantemente consigo, comentando o que diz, respondendo às suas perguntas e questionando-a de volta, rindo-se sempre das suas piadas (mesmo quando não têm graça) e olhando para si quando se ri de piadas de outras pessoas. Além disso, se, paralelamente, ele procura momentos a sós consigo, chamando-a à parte para falarem, pode crer que ele só consegue pensar em si.

3. Comunicação

Uma comunicação consistente é um sinal de interesse. Não se preocupe se ele lhe liga ou lhe envia mensagens poucas vezes, pois cada um tem a sua vida e as suas rotinas. Procure antes verificar se ele tenta falar consigo sempre que tem tempo e se lhe questiona sobre o seu dia e sobre si no geral. Se, nas vossas conversas, ele elogia todos os seus traços, desde físicos à sua personalidade e habilidades, acredite que há algo mais que amizade no seu coração.

Já nas redes sociais, se, além dos gostos e comentários, ele responde às suas histórias, partilha conteúdo consigo e faz-lhe perguntas acerca do que publica, esta relação deve ter um selo de verificação, pois mais verdadeira, não há.

Seja na vida real ou no mundo virtual, se ele se esforça para manter uma conversa e em cativá-la, nota-se que ele não a quer perder.

4. Encontros

Este talvez seja o sinal mais claro de que ele está interessado em si: planear encontros. Se ele está sempre a convidá-la para tomar um café, dar um passeio, ir ao cinema, fazer uma caminhada ou jantar num restaurante fantástico que ele acabou de descobrir, é óbvio que ele quer estar consigo a sós. Não pense duas vezes antes de aceitar, pois não se vai arrepender. Contudo, se mesmo assim está com dúvidas quanto às intenções do seu potencial namorado, veja o que acontece depois destes encontros. Ele disse-lhe que se divertiu muito e que gostaria de repetir? Então, não perca tempo em marcar o próximo.

A busca pelo amor é como um emocionante jogo de detetives, repleto de momentos que aceleram o coração e sorrisos que dizem mais do que as próprias palavras. Não tenha receio de seguir a sua intuição e lance os dados. Nesta jornada, o entendimento das entrelinhas ganha um novo significado. Cada gesto é uma importante pista de atração e interesse crescente que a levam à meta final - a descoberta do culpado pelas grandes palpitações do seu coração. Deixe-se levar pelos seus sentimentos e seja feliz.