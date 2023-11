Neste artigo, o Felizes.pt indica-lhe as melhores formas de construir e fortalecer uma relação sólida e duradoura.

Passem tempo juntos sempre que possível

Existem muitas atividades que um casal pode fazer e que ajudam significativamente a manter a chama acesa. O fim de semana é a altura ideal para passeios nos vossos lugares favoritos, ou até para descobrir novos locais, e para um jantar romântico naquele restaurante que sempre quiseram experimentar. Caso prefiram ficar em casa, é uma excelente ideia ficar enroscados nos braços um do outro a fazer maratonas de filmes ou séries, acompanhados dos vossos snacks de eleição. O importante é priorizar passar tempo com o seu amado, no qual se concentra somente nele, seja durante umas horas ou uns minutos, pois a qualidade é mais relevante que a quantidade. Um casal é uma equipa e, como tal, deve fazer coisas juntos para que a união se mantenha. Note que, principalmente, nos casais que vivem juntos, é igualmente essencial respeitar o espaço e tempo individual da outra pessoa, sem ultrapassar os seus limites.

Desenvolva a vossa intimidade

A intimidade e a cumplicidade são imprescindíveis para um casal, pois aproximam os dois elementos e fortalecem a sua união. A intimidade vai para além da cama e são vários os pequenos gestos que pode adotar para fazê-la crescer. Dê a mão, abrace e beije o seu parceiro regularmente: o toque é fundamental para um casal sentir-se seguro e confortável um com o outro. Se possível, quando estiverem juntos, sente-se bem perto do seu amor, nem que seja só para ver televisão, faça-lhe uma massagem (não há nada melhor do que receber uma massagem de forma espontânea), façam a popularmente conhecida conchinha e, de manhã, quando acordar, deseje-lhe um bom dia com abraços e beijos. Realizando estes passos, o ambiente acolhedor e romântico entre os dois está garantido!

Faça favores

Quem não gosta de receber o pequeno-almoço na cama, uma chávena de chá bem quentinha quando está frio ou umas panquecas para o lanche? Estas são todas sugestões de pequenas coisas que pode fazer pelo amor da sua vida e que o vão deixar muito feliz e valorizado. Pense no que gostaria que fizessem por si - cozinhar o seu prato preferido, cuidar de si quando estiver doente, ajudá-la nas suas tarefas diárias, deixá-la ficar com a última bolacha do pacote, por exemplo - e faça-o pelo seu parceiro também. Tenha sempre em conta os limites e gostos da outra pessoa, procure formas como estas de alegrá-la e de mudar os seus hábitos menos bons que possam prejudicar a vossa relação.

Expresse o seu amor por palavras

Não tenha medo de demonstrar os seus sentimentos oralmente, por palavras, e de dizer quanto ama a sua alma gémea. Tornar os elogios algo frequente é essencial, tal como rirem-se das piadas de cada um (até aquelas menos engraçadas) e que se dirijam um ao outro com respeito.

Quando estiverem longe um do outro, enviar mensagens carinhosas é sempre uma boa ideia, ou, caso não costumem falar muito ao telefone, fazer uma chamada de vez em quando para dizer que está a pensar no seu parceiro e que sente a sua falta. Paralelamente, deve mostrar-lhe o quão grata está por tê-lo na sua vida e agradeça-lhe por tudo o que faz por si. Ganhe o hábito de contar como foi o seu dia e perguntar-lhe o mesmo, escutando com atenção. É igualmente importante que apoie as ambições e os projetos do seu amor, que celebre as suas conquistas e discutam o vosso futuro em conjunto. Num conflito, lembre-se de manter a calma, não interromper e humilhar o outro, gritar e desprezar a suas ideias, e de pedir desculpa sempre que estiver errada.

Deixe pequenos presentes

As prendas podem ser oferecidas fora de ocasiões especiais e asseguramos que vão ser tanto ou mais apreciadas. Contrariamente ao que possa estar a pensar, não será necessário ir à falência com os presentes, pois estes podem ser tão simples quanto um postal, uma carta de amor ou até post-its com mensagens românticas no espelho do quarto. Se não for muito de escrever e mais de falar, surpreenda o seu parceiro com um vídeo ou uma mensagem de áudio em que revela os seus sentimentos mais profundos. Em ocasiões como aniversários, natal ou outras que costumem celebrar, opte por um presente personalizado, com base nos seus interesses, passatempos e gostos, em alternativa à tradicional roupa interior.

Num relacionamento amoroso, são os pequenos gestos que criam laços inquebráveis entre o casal. Estes simples atos de amor, que devem ser recíprocos, são os fios invisíveis que mantêm a magia viva, alimentam a relação e fortalecem a união. Nas palavras de Antoine de Saint-Exupéry, "O amor não consiste em olhar um para o outro, mas em olhar juntos na mesma direção". Se o casal trabalhar em conjunto, com o mesmo objetivo, não vai haver obstáculo que derrube a sua relação. Siga as sugestões apresentadas e assista ao nascimento da ligação tão especial como aquela que é partilhada por duas pessoas que se amam.