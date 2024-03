O ciúme é um sentimento perfeitamente normal numa relação. Quando se ama alguém, o medo de perdermos essa pessoa pode levar-nos a desconfiar dela ou dos outros. Porém, existe um limite que, ao ser transposto, pode tornar o ciúme em obsessão. Neste artigo, o Felizes vai abordar este tópico, apresentando os sinais aos quais se deve estar atento e demonstrando como resolver este problema.

Defina os seus limites

A comunicação é essencial ao bom funcionamento de uma relação. Se sente que talvez o seu parceiro esteja a ultrapassar o que considera um limite saudável, fale abertamente com ele, mostrando que está desconfortável com a situação. É crucial não deixar este momento para mais tarde, pois quanto mais cedo os casais abordarem este assunto, melhor. Assim, evitam que ciúmes extremos surjam entre si, impondo, desde logo os seus próprios limites.

Não se esqueça de refletir sobre os seus ciúmes

O ciúme é, geralmente, um sinal de insegurança. Por essa razão, é igualmente importante que quando despertam em si ciúmes do seu parceiro que reflita sobre a razão dos seus sentimentos. A introspeção é fundamental para construir a base de qualquer relação: a confiança. Nesse sentido, quando sentir ciúmes, mencione-os à sua alma gémea, deixando o seu parceiro ciente dos seus sentimentos. Desta forma, vai poder ter apoio no combate às suas inseguranças, pois este não é um obstáculo que deva ultrapassar completamente a sós.

Não tire conclusões precipitadas

Por maior que seja a sua certeza de que algo se passa, não se atire de cabeça para uma conclusão da qual não tem provas. Acusar a outra pessoa injustamente mostra uma grande desconfiança nela e imaturidade, podendo quebrar a ligação de um casal de forma irreversível. Antes de tomar quaisquer decisões, reflita sobre si. Pense se, de facto, as suas dúvidas são justificáveis e se o seu parceiro alguma vez deu-lhe motivos para desconfiar. Procure o conselho da sua família, amigos ou alguém com quem costume partilhar os seus receios. Vá mais longe e faça uma reflexão acerca do seu passado e de antigos relacionamentos nos quais poderá ter passado por uma situação semelhante. Seja qual for a conclusão a que chegue, relembre-se de que a melhor solução é sempre comunicar com o seu parceiro e contar-lhe o que sente. Só assim vai poder esclarecer e resolver todas as suas questões.

Demonstre afeto

Se detetou que o seu parceiro está ciumento ou se ele próprio lhe contou o que estava a sentir, acalme-o e assegure-o de que ele é a sua prioridade e de que não tem razão para ter ciúmes. Neste momento sensível, a sua cara-metade necessita de afeto físico e emocional que o reconforte. Abrace-o e expresse o seu amor para que não reste dúvidas de que o ama verdadeiramente.

Crie um diário da relação

Um diário pode ser um excelente mecanismo para expressar os seus sentimentos honestamente, sem receios de julgamentos e desentendimentos. Se se sentiu incomodada com alguma situação, pode ser uma boa ideia descrevê-la primeiro no diário antes de agir de cabeça quente. Ou se não sabe bem como abordar este tema com o seu parceiro, escrever pode ajudar a criar uma linha de raciocínio e a perceber qual a melhor forma de iniciar a conversa e de demonstrar o que sente.

Procure um terapeuta

Por vezes, é difícil lidar com o ciúme, venha ele de si ou do seu parceiro. Um especialista, como um terapeuta de casal ou um psicólogo, pode ser a chave para ajudar a detetar e compreender os motivos por detrás deste sentimento e como encará-lo da melhor forma. Este tipo de apoio pode fazer uma diferença altamente significativa numa relação e, muitas vezes, é o que salva um casal de uma separação.

O ciúme é causado pelo receio de perder quem mais amamos, mas nem sempre deve ser levado de forma leve. Tenha em atenção os sinais que possam surgir e recorde-se que a comunicação e a confiança são a chave para o sucesso de qualquer relacionamento amoroso. Siga estas dicas do Felizes.pt e veja a sua relação ser elevada ao próximo nível e tenha o “felizes para sempre” com que tem sonhado.