O que é o narcisismo?

É algo que leva uma pessoa a passar horas a admirar o próprio reflexo no espelho? Bom, narcisismo é mais do que um termo usado para descrever comportamentos egocêntricos. Também pode ser sinónimo de comportamentos manipulativos e necessidade constante de validação externa, isto quando o amor-próprio passa de narcisismo saudável a narcisismo patológico. Daí que no contexto psicológico, o narcisismo possa ser considerado um transtorno de personalidade que, numa relação, se assume com fonte de problemas, já que uma pessoa narcisista, além de ter uma visão exagerada sobre si mesma, também espera que todos à sua volta partilhem dessa admiração.

Porque é que uma relação com uma pessoa narcisista pode ser emocionalmente desgastante?

Namorar com uma pessoa narcisista é quase como assistir todos os dias ao mesmo espetáculo em que o único ator é ela. É claro que nos primeiros meses, até pode concordar em viver à sombra da grande estrela, mas ao longo do tempo, a constante exigência de atenção, de elogios e de compreensão, pode deixá-lo emocionalmente exausto…

Quais são os sinais de alerta?

Já se sente emocionalmente desgastado e desconfiado de que essa pessoa pode ser narcisista? Pois bem, entrou na fase da suspeita… e para sair dessa fase, tem de conseguir identificar os principais sinais de alerta:

1. Falta de empatia

Sempre que passa por um momento difícil, o(a) parceiro(a) parece mais preocupado(a) com o próprio reflexo no espelho do que com o seu estado emocional? Isso acontece porque uma pessoa narcisista não sabe o que é empatia. Portanto, se lhe contar um problema pessoal, há uma grande probabilidade de ouvir algo como "isso não é nada comparado com o que eu passei…"

2. Exigência de admiração constante

O narcisista precisa de uma audiência constante para manter o seu espetáculo. Logo, os seus elogios frequentes e mensagens carinhosas diárias… nunca são suficientes.

3. Manipulação emocional

Outra característica do narcisista é distorcer a realidade de maneira tão convincente que o parceiro acaba a duvidar de si mesmo. Portanto, se já se sentiu culpado por algo que não fez, saiba que isso acontece porque na vossa relação a verdade é moldada de acordo com os interesses da outra pessoa.

4. Sentimento de superioridade

Por muito especial que seja, o narcisista acha que está um nível acima porque é da sua natureza entender que é melhor do que os outros, até em situações em que a comparação não faz sentido. Assim, nunca vai conseguir chegar ao padrão de perfeição idealizado pela pessoa narcisista porque (adivinhe?), ela é a única pessoa perfeita.

5. Culpar os outros

Alguma coisa correu mal? A culpa é sua, claro! O narcisista nunca vai assumir responsabilidade pelos seus erros ou falhas porque considera-se perfeito.

6. Dificuldade em manter relacionamentos saudáveis

Como o narcisista tem uma visão distorcida das relações – focando-se sempre em si mesmo e vendo os outros como coadjuvantes - tem grande dificuldade em manter relacionamentos saudáveis.

Como lidar com um parceiro(a) narcisista?

Identificou sinais de alerta? Nesse caso só tem duas opções: aprender a lidar com um narcisista ou terminar a relação. Escolheu a primeira opção? Parabéns, é uma pessoa de coragem, preparada para seguir estas dicas:

Estabeleça limites

Não seja o assistente pessoal do seu amor narcisista! Estabeleça limites claros para não o(a) deixar definir o seu dia a dia, e para proteger a sua saúde mental e o seu espaço emocional e físico.

Procure apoio

Se necessário, procure ajuda profissional para conseguir perceber qual será a melhor a dinâmica do relacionamento e a melhor forma de lidar com a situação de modo saudável.

Aceite a realidade

Mudar um narcisista não é uma tarefa fácil! Aceite o desafio, mas tenha em mente que o mais provável é essa pessoa não querer mudar, já que não vê nenhum problema. Assim, esteja disposto a aceitar: esse pode ser o primeiro passo para tomar decisões que favoreçam o seu bem-estar.

É hora de terminar a relação?

Seguiu todas as dicas do Felizes.pt para manter uma relação com uma pessoa narcisista, mas continua a sentir-se infeliz e emocionalmente desgastado? Talvez esteja na hora de pôr um ponto final e dar o passo mais importante: seguir em frente!

Sim, pode ser difícil e assustador, mas acredite que terminar uma relação com um narcisista é sempre uma decisão libertadora. Afinal, ninguém merece ser tratado como figurante no seu próprio relacionamento. Agora a questão é…

Como terminar a relação com uma pessoa narcisista?

Em primeiro lugar, esteja preparado para reações manipuladoras e negativas, e não ceda à chantagem emocional do narcisista. Em segundo lugar, seja claro, direto e assertivo, mas sem fazer acusações para evitar discussões desnecessárias. E em terceiro lugar, depois de terminar a relação, defina limites claros a nível de contacto para proteger a sua saúde mental. E ainda assim, tenha em linha de conta que a recuperação emocional pode levar algum tempo, porque depois de uma relação com uma pessoa narcisista é difícil priorizar o bem-estar pessoal.

Efetivamente, terminar um relacionamento com uma pessoa narcisista é uma decisão difícil, mas fundamental para assegurar um futuro mais equilibrado. Siga as dicas do Felizes.pt para lidar com esta situação complexa, e lembre-se que o primeiro passo é reconhecer o que é melhor para si e seguir em frente com coragem e confiança.