1. Promove o bom-humor

O exercício é conhecido por reduzir os níveis de cortisol (hormona do stresse) e aumentar a produção de endorfinas (hormonas associadas à felicidade). Exercitar em casal potencializa esses efeitos, dado que o apoio emocional do parceiro durante a atividade física assegura um ambiente mais relaxado. Com efeito, gera-se uma maior sensação de bem-estar e o stresse diário diminui.

2. Dá mais motivação

Quando um casal se compromete a fazer exercício em conjunto, ambos os elementos se ajudam mutuamente a manter a motivação e a consistência. O suporte emocional que um dá ao outro naqueles dias em que um dos dois pode não estar tão motivado faz uma grande diferença. Consequentemente, a probabilidade de desistirem reduz significativamente, já que ambos assumem e partilham o mesmo compromisso. Além disso, celebrar as pequenas conquistas que vão alcançando durante a prática de exercício juntos reforça a motivação para continuar. Receber apoio e elogios do parceiro durante a atividade física aumenta a autoestima e melhora a perceção sobre o próprio corpo.

3. Fortalece a relação

Ao se exercitarem juntos, os casais constroem e partilham memórias positivas, o que fortifica a relação emocional. A libertação de endorfinas durante o exercício, referida anteriormente, ajuda a criar um momento em que ambos sentem alegria em simultâneo. A partilha desta experiência aumenta a cumplicidade e enfatiza a ideia de serem uma equipa. Adicionalmente, o aumento dos níveis de dopamina (associada ao prazer e à motivação) e adrenalina durante o exercício físico tem um impacto positivo na atração e na ligação sentimental. Ver o parceiro em ação, a cuidar da sua saúde e a esforçar-se, pode aumentar a admiração e o desejo, impulsionando a intimidade do casal. Além disso, o exercício em casal é uma forma eficaz de passar tempo de qualidade juntos, abstrair de distrações, como o trabalho ou as redes sociais, e de se focar um no outro.

4. Melhora a comunicação

Exercícios que exigem cooperação, como ioga, dança ou treinos funcionais a dois promovem uma conexão física e emocional, dado que requerem que os parceiros se comuniquem melhor, aprendam a coordenar os movimentos e se adaptem ao ritmo um do outro, o que, por sua vez, melhora a dinâmica do relacionamento fora da atividade física.

5. Melhora o desempenho físico

Treinar em casal cria uma leve competição saudável que pode motivar cada um a esforçar-se mais. A presença de alguém importante, como o parceiro, faz com que cada um queira impressionar o outro e mostrar o seu esforço, aumentando, assim, o desempenho físico e estimulando a autoconfiança.

O exercício em casal não só melhora a saúde física e mental, como também promove a cumplicidade, diversão e uma parceria mais sólida, fortalecendo a sua relação. Vá pelo Felizes.pt: pratique exercício com o seu companheiro de treino e de vida.