O Feng Shui baseia-se na forma como cada um se relaciona com o ambiente de acordo com a sua personalidade e os elementos essenciais que compõem o universo. A combinação correta das cores, da disposição dos móveis e a localização das divisões de uma casa são alguns dos fatores estudados por esta filosofia milenar, a fim de transformar ambientes e dar início a vidas melhores. Todas as mudanças que sugere têm o propósito de atrair, tanto para o seu lar como para a sua vida, a energia libertadora do amor. Neste artigo, o Felizes.pt revela quatro passos que pode aplicar ainda hoje na sua casa e mentalmente para rechear a sua casa e os seus dias de amor.

1. Compreenda o conceito de Feng Shui

Os caracteres chineses para “Feng” e “Shui” significam, literalmente, “vento” e “água”, respetivamente, e referem-se ao movimento subtil e fluido destes dois elementos da natureza capazes de contornar quaisquer obstáculos. O Feng Shui pode definir-se como a “arte da localização”, que harmoniza as forças energéticas da Terra e do Cosmos com a energia pessoal de cada pessoa. Assenta no conhecimento profundo da forma como o ambiente que nos envolve e o nosso mundo interior se relacionam um com o outro. Esta prática oferece um diagnóstico muito completo das características e problemas de uma casa e das pessoas que a habitam. Permite compreender como as diversas energias fluem ao nosso redor e ensina como canalizá-las em harmonia através da distribuição dos espaços e dos objetos da nossa casa, para que a nossa vida seja repleta de prosperidade, bem-estar e amor.

2. Viva segundo os princípios do Tao

O taoísmo, a filosofia geral em que o Feng Shui se situa, descreve o amor como uma interação harmoniosa entre as forças da natureza. Um dos princípios essenciais do Tao é a unidade, baseada principalmente no equilíbrio e na entrega. O Tao ensina-nos a fluir de forma harmónica com a totalidade e diz para parar e refletir diariamente sobre como decorre a sua vida, o que está a correr bem e mal. Ao tirar este tempo para pensar antes de agir, tomará consciência de como a natureza de todas as coisas, incluindo as minúcias da esfera doméstica, formam parte da totalidade. Deve tomar este princípio com seriedade, sobretudo se trabalhar em casa. Substitua, na sua mente, a rotina diária e as tarefas domésticas por “cuidados interiores e do lar”. Redefinir o seu trabalho pode influenciar poderosamente o seu inconsciente. Quando cuida do seu lar, também está a cuidar do seu interior. A partir de hoje, tente conceber tudo o que faz em casa, por mais insignificante que lhe pareça, como parte do seu caminho pessoal até à plenitude e assim se tornarão a sua vida e relação amorosa: plenas e serenas.

3. Olhe para o seu interior

Para implementar, no seu lar, uma morada para o amor, é imprescindível cultivar, simultaneamente, a harmonia no seu interior. A amabilidade, a alegria e a compreensão são atitudes valiosas para que tal aconteça. Ser consciente dos seus próprios limites e respeitá-los vão ajudá-la a viver em harmonia consigo mesma e a sentir-se satisfeita com quem é. É importante rodear-se de coisas que estimulem a sua sensibilidade, como roupa bonita, alimentos naturais, boa música e, no geral, de tudo o que lhe aproxime do seu ideal de beleza pessoal. Paralelamente, deve livrar-se, sem medos, de qualquer deceção amorosa pela qual possa ter passado e de tudo o que lhe traga más recordações e lhe inquiete. De vez em quando, é necessário realizar uma espécie de limpeza geral na sua casa e no seu coração, e eliminar tudo o que já não lhe é útil, agradável ou atrativo. Nutrir as relações que lhe estimulam e distanciar-se das que lhe perturbam é um bom método para viver em paz consigo mesma. Se confiar em si própria e fomentar sentimentos positivos enquanto estuda e aplica o Feng Shui, o seu lar será preenchido por uma forte energia que atrairá o amor para a sua vida. O ponto de partida para construir uma boa relação amorosa é conhecer-se a si mesma, dado que os relacionamentos são sempre um reflexo do nosso mundo interior. Quando termina uma relação e não resolve os seus problemas internos, que certamente terão também contribuído para o seu término, é muito provável que no futuro se sinta atraída por pessoas semelhantes a si e que se encontre em situações parecidas e igualmente problemáticas. O conhecimento pessoal e a aceitação das próprias carências e defeitos dão-lhe a chave para descobrir o amor verdadeiro que realmente merece.

4. Localize o setor do amor e ative o seu chi

Analisar o mapa Baguá é uma das formas mais eficazes de gerar mudanças e obter resultados positivos na vida. Casas, jardins, escritórios (até a sua mesa de trabalho) podem ser planeados ao utilizar esta ferramenta. Para descobrir em que parte da sua habitação ou divisão está localizado o amor, desenhe o octógono sobre a respetiva planta e veja onde fica o setor “Amor e Matrimónio”. Quanto mais equilibrada, regular e simétrica for a planta da sua casa, mais propício será o seu Feng Shui. Se for irregular, é possível que haja algum setor que fique de fora do octógono - “zona ausente”. No caso da área do amor ser uma dessas zonas, terá de ativar o seu chi (energia cósmica positiva), através de uma decoração com componentes que reforcem o setor. Utilize, por exemplo, itens das cores rosa, branco, vermelho, amarelo, castanho e bege – associadas ao amor, casamento, romance e felicidade –, boa iluminação, artigos de valor sentimental, cristais lapidados, espelhos, móveis, peças de arte (esculturas e quadros com cenas bonitas, serenas e/ou amorosas), fotografias suas em que está feliz, seres vivos (plantas, flores, aquários com peixes, terrários com tartarugas, etc), outros elementos da natureza e água (pequenas fontes). Retire todos os objetos partidos ou avariados e que lhe tragam más recordações.

feno shui do amor créditos: Divulgação

A energia inerente a todas as coisas transforma-se constantemente, apenas a mudança persiste no universo físico. As estações do ano, o corpo e os estados de espírito estão eternamente em movimento. A mudança é uma parte integral da vida e pode ser utilizada a seu favor. Siga as sugestões do Feng Shui e do Felizes.pt, e aprenda a aceitar a mudança. Transforme o seu lar com paciência, alegria e criatividade. Lembre-se de que tudo o que faz para melhorar a sua casa, melhora igualmente a sua vida pessoal.