Na procura do amor após um divórcio mantenha-se resiliente, pois a sua paciência e persistência valerão a pena no final. Não obstante, são vários os passos que devem ser seguidos antes de se aventurar de novo no jogo do amor. Sabe quais são?

1. Introspeção e autoconhecimento

Depois de um divórcio, deve, primeiramente, assumir a responsabilidade devida pelo matrimónio ter acabado. Mesmo que, no final, tenha sido o seu ex-marido a terminar a relação ou a desempenhar alguma ação incorreta, um casamento é composto por duas pessoas. É natural que tenha cometido alguns erros pelo caminho, tal como todos os seres humanos o fazem. Nesse sentido, reflita sobre o que poderia ter feito de forma diferente e perdoe-se a si própria e ao seu ex-parceiro. O perdão é muito importante para que se possa libertar de qualquer sentimento negativo, ressentimento ou mágoa persistente. Com o tempo e a distância, vai começar a aperceber-se do seu papel na relação e pode necessitar de apoio emocional, o qual pode procurar junto de um terapeuta ou dos seus amigos e família. Outros recursos, como livros de autoajuda e grupos de apoio também podem ser úteis neste processo de cura.

2. Redescubra-se

Agora que é solteira, precisa de se redescobrir, uma vez que quando se está numa relação de longa duração, tende-se a desviar um pouco o foco da nossa própria identidade e necessidades. Por essa razão, tire tempo para explorar os seus interesses, paixões, valores e objetivos e pense no que a faz feliz, realizada e inspirada. Pode começar por reencontrar velhos amigos, experimentar passatempos novos ou viajar, por exemplo. Desta forma, verá como vai conseguir reconectar-se consigo mesma e descobrir partes suas há muito escondidas ou que ainda não conhecia. Sair da sua zona de conforto vai conhecer-lhe um poder incrível de transformação, tal como a fénix renasceu das cinzas.

3. Cuide de si

Por mais carinhoso, solidário e querido que alguém seja, não há ninguém que pode cuidar de si tão bem como você. Analise as suas necessidades. Precisa de tempo a sós? Quer conviver mais com os seus amigos? Prefere dedicar-se ao autocuidado? Ou é mais de aventura? A escolha é sua. Não se esqueça que, neste momento, a sua prioridade deve ser o seu bem-estar. Ao colocar-se em primeiro lugar, estará cada vez mais perto de se tornar numa pessoa completa e feliz nas suas próximas relações e não terá de depender da outra pessoa para completá-la.

4. Torne-se na pessoa que deseja encontrar

A fim de encontrar um parceiro com as qualidades, valores e traços que deseja, evite concentrar-se apenas nessa pessoa ideal e olhe para dentro de si. A pessoa que procura só vai surgir na sua vida quando você também se tornar numa parceira ideal. Por essa razão, é essencial que trabalhe em si e cure as suas feridas emocionais antes de mergulhar novamente no mundo dos encontros e relacionamentos. Desta forma, será muito mais fácil atrair possíveis bons candidatos que estejam tão bem com a vida quanto você.

5. Siga em frente, sem medos

A partir do momento em que se sentir preparada para complementar a sua vida amorosa e encontrar alguém que corresponda à sua visão e aos seus valores, deve estar disposta a ser vulnerável e a arriscar. Por mais experiência que tenha no que toca a relações, nunca se esqueça de que o amor e a intimidade requerem confiança, abertura e assumir riscos emocionais. Assim sendo, prepare-se para mergulhar de cabeça e mostrar o seu verdadeiro “eu” ao seu parceiro. Ao dar tudo de si e estar totalmente empenhada, vai poder viver um amor dos contos de fadas.

6. Tenha os seus filhos em mente

Tem filhos do seu casamento? Mesmo que os seus filhos sejam mais velhos, deve tê-los sempre em conta quando traz alguém novo para a sua vida. Converse com eles e informe-os de que vai começar a namorar, mas estabeleça limites claros. Certifique-se de que a pessoa é adequada antes de a apresentar aos seus filhos. Se está a namorar casualmente por enquanto, não precisa de mencionar os seus encontros.

Um divórcio é uma das experiências mais difíceis pelas quais se pode passar. Independentemente do motivo da separação, é sempre difícil separar-se de alguém com quem se pensava que se estaria para sempre. Contudo, ao longo do tempo, as dificuldades diminuem e pode começar a pensar em voltar a namorar, basta seguir as dicas do Felizes.pt.