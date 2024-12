1. Pessoas na terceira idade não deviam procurar novos parceiros

À medida que uma pessoa envelhece, cresce uma necessidade mais profunda de ter companhia para preencher o vazio provocado pela solidão, principalmente se não costuma ver a sua família e amigos regularmente. Se enviuvou, divorciou-se, ou simplesmente nunca encontrou o parceiro certo durante a sua juventude, é muito provável que ainda nutra o desejo de ser amada e de amar novamente. Alguns podem pensar que o namoro na terceira idade é desnecessário e que não faz sentido e estão totalmente errados. Mesmo quando se chega a uma idade mais avançada, ainda se tem sentimentos de desejo e amor. Continua a haver uma necessidade de se conectar e tornar-se íntimo de outra pessoa. Não se trata de ser sexual e loucamente apaixonado, mas sim da importância do companheirismo e da parceria na sua idade.

Namorar pode proporcionar muita alegria e paixão à sua vida. Se procura alguém especial para completar o seu coração, não hesite em tentar encontrá-lo online ou junto do seu círculo social.

2. Séniores não sabem como funciona a tecnologia/internet

Existe a noção errada de que a tecnologia é um conceito completamente distante e altamente complexo para os mais velhos. Embora o acesso à internet tenha chegado numa fase mais avançada da sua vida, comparativamente aos jovens de hoje que cresceram rodeados de dispositivos tecnológicos, todos, independentemente da idade, têm a capacidade de navegar na Internet e nas redes sociais. Um reflexo deste fator é o facto de o número de utilizadores de Internet com mais de 64 anos ter duplicado desde 2019 (Marktest).

3. Pessoas mais velhas já não têm exigências e critérios para com o seu parceiro

A idade pode tornar-nos mais compreensivos e menos inflexíveis quanto às outras pessoas. Não obstante, as preferências e os critérios mantêm-se, particularmente a respeito da personalidade, comportamento e valores de um potencial parceiro. Muitos solteiros com mais de 65 anos têm uma lista de desejos e de fatores que os impedem de aceitar qualquer pretendente. A diferença reside na forma como aceitam as dissemelhanças do outro, como comunicam e agem perante discórdias e conflitos. Uma pessoa mais velha dispõe de uma sabedoria maior e recorre à sua vasta experiência de vida, que lhe fornece uma perspetiva mais otimista. Nesta idade, há, normalmente, uma aceitação geral das vicissitudes da vida, bem como das falhas e limitações que existem em todos relacionamentos, o que tem um impacto positivo nas suas relações.

4. Pessoas da terceira idade não praticam relações sexuais

Este estereótipo aplica-se tanto aos homens - que são vistos como menos viris - como às mulheres - que são percecionadas como estando fora dos padrões da beleza por serem mais velhas. Os adultos mais velhos são geralmente considerados, pela sociedade, menos atraentes e assexuados. No entanto, estas pessoas interessam-se, tanto quanto os mais jovens, em novas experiências, encontros, relações e sexo. Aliás, grande parte dos casais de terceira idade são sexualmente ativos (EliteSingles).

5. Séniores não procuram relações longas e duradouras

Uma vez que a maioria das pessoas que estão na terceira idade já experienciaram uma relação longa e séria, é comum crer que, agora que estão solteiras, desejam algo mais casual ou que procuram apenas uma companhia mais esporádica. Embora, este grupo etário se encontre aberto a esta opção, ainda há uma boa parte que tenciona um compromisso duradouro e até gosta da possibilidade de se casar. A verdade é que, apesar de terem tido previamente relacionamentos e matrimónios prolongados, muitas destas pessoas nunca chegaram a encontrar o amor verdadeiro e continuam à procura de uma ligação profunda que outrora não tiveram com o ex-parceiro.

Além dos mitos indicados pelo Felizes.pt, existem vários preconceitos sobre encontros na 3ª idade. Porém, é nestas pessoas que o desejo de companhia é maior, especialmente após a partida ou separação de um parceiro de longa data. Adicionalmente, as pessoas mais velhas, exatamente pela sua idade, portam um conhecimento e experiência quanto a como uma relação funciona superior a qualquer outra camada mais jovem.