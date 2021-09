Ana Garcia Martins é a protagonista da revista 'Cristina' do mês de setembro, edição em que assumiu que já tinha encontrado um novo amor, alguns meses após ter oficializado o seu divórcio de Ricardo Martins Pereira, com quem esteve casada 10 anos e tem dois filhos em comum.

Numa conversa onde abriu o coração, a influenciadora digital falou sobre a fase em que ela e Ricardo mantiveram a separação em privado, até chegar o momento em que decidiram partilhá-la em público.

"Uma coisa é aquilo que nós sabemos e vivemos enquanto casal, o que nós sabemos um do outro e nos conhecemos, outra é o círculo mediático que se monta em torno disso, com especulações, com coisas que não são verdade, e isso é duro de lidar. Conseguimos - até porque temos filhos e queríamos manter as coisas minimamente reservadas -, conseguimos guardar, mas chegou ali uma altura em que era insustentável e tivemos de falar sobre isso publicamente", afirma, numa excerto da conversa partilhado.

"Quem está casado se calhar tem uma visão um bocadinho ilusória e demasiado cor de rosa sobre aquilo que deve ser o divórcio. Há ali um lado, sobretudo ao início, de vermos a nossa rotina completamente alterada, de vermos que há um sonho que se quebrou, que há uma família que deixa de existir nos moldes em que foi pensada e isso é difícil, é difícil gerir muitas emoções, de lidar com a solidão", completa.

Veja o vídeo:

