Ricardo Martins Pereira, também conhecido como 'O Arrumadinho', pediu a namorada, Sara Veloso, em casamento.

O jornalista abriu a caixa de perguntas nas redes sociais onde os fãs quiseram matar a curiosidade sobre a boda. Ricardo referiu que "deve ser este ano e uma coisa muito reservada".

Houve ainda quem perguntasse: "Como tem coragem para um terceiro casamento? Não tem medo que corra mal de novo?"

"Porque é que devemos condicionar o nosso presente de acordo com o nosso passado? Os momentos são diferentes, as idades são diferentes, porque é que o resultado deve ser igual? E se correr mal, correu. É a vida. E se correr bem? É isso que gosto de me perguntar", respondeu 'O Arrumadinho'.

Recorde-se que Ricardo Martins Pereira foi casado com Ana Garcia Martins durante 10 anos.



