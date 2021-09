"Parabéns, Ana. Mereces muito ser feliz. Parabéns Cristina pela excelente capa", foi com estas palavras que Ricardo Martins Pereira, ex-marido de Ana Garcia Martins, reagiu à capa da revista 'Cristina' protagonizada pela influenciadora digital, onde esta admitiu que tinha encontrado um novo amor.

Já depois disto, o 'Arrumadinho', como também é conhecido, fez uma observação sobre as mensagens dos 'haters' que recebe nas redes sociais.

"Admito que me dá algum gozo expor gente que merece ser exposta, para que todos entendam a forma como muita gente pensa e a postura que leva da vida", começa por referir.

"Hoje, a propósito do último story, recebi a mensagem que verão no story seguinte. Enviada por um homem. O que me diverte mesmo é poder gozar com a burrice alheia sem que os burros entendam que estão a ser gozados. É giro. E não quis guardar só para mim", termina.

