No meio de grande burburinho depois de ter revelado estar de novo apaixonada, Ana Garcia Martins fez uma publicação dedicada aos que a criticam.

Esta sexta-feira, a digital influencer, conhecida como 'A Pipoca Mais Doce', partilhou uma foto sua em topless e deixou uma indireta: "Na boa, eu tenho as costas largas".

As atenções voltaram-se (ainda mais) para Ana Garcia Martins ontem, quando foi anunciada como a protagonista do mês de setembro da revista CRISTINA. Foi nesta edição que revelou ter encontrado de novo o amor depois do divórcio de Ricardo Martins Pereira.

