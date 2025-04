Ana Garcia Martins é uma das concorrentes da nova edição de 'Taskmaster', o programa dos sábados à noite da RTP1.

O terceiro episódio do formato vai para o ar já esta semana e a influencer partilhou uma imagem da emissão que promete arrancar gargalhadas ao público.

Na foto é possível ver que 'A Pipoca Mais Doce' está com a camisola levantada, mostrando, desta forma, o sutiã. Colado a ela está Nuno Markl, um dos apresentadores do formato. "Achavam que isto não podia bater mais no fundo? Pensem outra vez", escreveu a influencer na legenda da partilha.

Ora veja.

