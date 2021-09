Ana Garcia Martins, também conhecida como 'A Pipoca Mais Doce', foi esta quinta-feira anunciada como a protagonista da revista CRISTINA do mês de setembro. E esta edição destacou-se por uma novidade particularmente especial: A digital influencer revelou ter encontrado o amor depois do divórcio de Ricardo Martins Pereira.

Na sequência de todo o burburinho que a novidade gerou, 'Pipoca' partilhou uma mensagem nas redes sociais na manhã desta sexta-feira, deixando notória a sua felicidade em estar na capa da publicação.

"Quando surgiu o convite para ser entrevistada pela revista CRISTINA, claro que não houve margem para dúvidas, aquela coisa do 'ah, não sei, agora não me dá jeito que tenho um cabrito no forno'. Aceitei na hora", contou.

"Quanto à entrevista propriamente dita, tentei ser o que tento ser sempre nestas entrevistas mais intimistas: honesta. Porque, de outra forma, não valia a pena", afirmou.

Ana Garcia Martins, recorde-se, terminou o casamento de 10 anos com Ricardo Martins Pereira este ano. O ex-casal tem dois filhos em comum: Mateus, de oito anos, e Benedita, de três.

