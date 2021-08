Tarcísio Meira morreu, esta quinta-feira, aos 85 anos. O ator brasileiro estava internado nos cuidados intensivos com COVID-19.

Tarcísio Meira e a mulher, a também atriz Glória Menezes, foram internados no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, no dia 6 de agosto, ambos diagnosticados com COVID-19.

O protagonista de várias telenovelas transmitidas em Portugal chegou a estar intubado na unidade de cuidados intensivos e fez também hemodiálise contínua.

De acordo com a imprensa brasileira, Glória Menezes continua a recuperar da doença provocada pelo SARS-CoV-2 e está a receber oxigénio através de uma cânula nasal.

Ambos os atores tinham sido inoculados com as duas doses da vacina contra a COVID-19 em março deste ano, na cidade de Porto Feliz, no interior de São Paulo.

Meira, uma das maiores estrelas da televisão brasileira, com uma longa carreira, trabalhou também no teatro e no cinema, e participou em novelas como 'O Rei do Gado', 'Torre de Babel', 'O Beijo do Vampiro', 'Senhora do Destino' ou 'Páginas da Vida'.