Tiago André Alves foi diagnosticado com cancro terminal em 2017. "Não há qualquer hipóteses de cura", disse em conversa com António Raminhos no podcast 'Somos Todos Malucos'.

Na altura, o comediante tinha 28 anos e o médico disse-lhe que "tinha 12 a 18 meses de vida, como contou a Raminhos. "Pensei que não chegava aos 30", confessou.

O podcast foi para o ar esta quarta-feira, 20 de outubro, e hoje (21 de outubro), foi divulgada a informação da sua morte.

"Sempre com um sorriso, a fazer rir ou a ajudar quem queria trazer gargalhadas aos palcos, hoje ficamos com menos um senhor da comédia nacional… A nossa homenagem ao Tiago André Alves", pode ler-se numa publicação que foi feita na página de Instagram Lisboa Comedy Club.

Veja na publicação abaixo o episódio 'Somos Todos Malucos' com Tiago André Alves:

