Boas notícias para os fãs de 'Somos Todos Malucos', o podcast de António Raminhos. Em fevereiro, estreia uma nova temporada e traz novidades!

A notícia foi avançada pelo próprio no Instagram esta quinta-feira, 23 de janeiro.

"Nova temporada a caminho! Novo estúdio, novas partilhas e... Outras coisas a caminho! Em fevereiro está de regresso o 'Somos Todos Malucos'", escreveu na legenda.

Este formato começou no Instagram e tinha como objetivo ser apenas uma troca de mensagens descontraídas sobre medos e ansiedades. Mais tarde, deu origem a um programa sério e consistente sobre saúde mental.

O vídeo do primeiro episódio de 'Somos Todos Malucos' foi publicado no dia 1 de setembro de 2021 no Youtube. Sara Norte foi a convidada estreante e falou sobre a sua experiência passada na prisão e como conseguiu voltar a ser uma "pessoa normal".

De recordar que António Raminhos foi diagnosticado com ansiedade e perturbação obsessivo-compulsiva, tendo, por isso, criado este podcast de forma a normalizar este tipo de doenças psicológicas.

