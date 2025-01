António Raminhos lida com problemas de saúde mental há vários e é mesmo uma das figuras públicas com a voz mais ativa nesse sentido.

Esta sexta-feira, no "terceiro dia do ano", o humorista recorreu às redes sociais para partilhar em episódio de "ansiedade" pelo qual passou.

"Tenho muitos medos relacionados com contaminação, mas há um que me persegue há anos. [...] Hoje fui a um lugar onde sabia que podia estar perante esse medo. Aceitei o desafio. Quando me ia embora, eis que surge o gatilho, mas de uma forma que... morri naquele momento. 'E se faz mal? E se tem perigo?' Mas as coisas não acontecem assim... E se afinal acontecem? E se estás a desvalorizar uma situação perigosa? Tenta agir de forma normal... E se agir de forma normal é o errado?"

[...] Num pico de ansiedade o tempo para e só quero sair dali, não há espaço para raciocinar. Quem estava comigo, sem se aperceber, ainda piorou a situação colocando-me ainda mais no desconforto. Mas, no fundo, a culpa não é dos outros. A minha percepção da realidade é que está desfasada [...]", relatou o humorista sem explicar, ao certo, que situação viveu.

[...] Por que é que conto este episódio? Porque me ajuda a relativizar e porque tenho a certeza que mais gente enfrentou os seus gatilhos. [...] Há caminho, há resposta, mas essa vem com terapia, com autoconhecimento, com paciência e... olhem... com dias de merda, mas que na realidade, se olhar para trás já os vivi de forma bem pior", concluiu Raminhos.

Recorde-se que António Raminhos foi diagnosticado com transtorno obsessivo-compulsivo aos 26 anos, mas este garante que os episódios começaram na infância.

