Ruben Rua voltou a ser o protagonista do mais recente episódio de Extremamente Desagradável, da Rádio Renascença. Uma vez mais, Joana Marques escolheu o apresentador para fazer uma paródia a que deu o nome de 'Ruben, o Sex Symbol'.

O episódio brincou com a recente entrevista de Ruben Rua ao 'Era o que Faltava', da Rádio Comercial, e parodiou diversas respostas do apresentador.

O vídeo do programa tornou-se viral e foi notícia em diversas publicações nacionais, facto que levou Ruben Rua a reagir publicamente. Através de um texto partilhado na sua conta oficial de Instagram, o rosto da TVI deixou claro que não gostou das piadas de Joana Marques.

"É triste que algumas pessoas se lembram de nós quando querem promover os seus livros e depois sejam, constantemente, extremamente desagradáveis. Os limites do humor são discutíveis, os da educação seguramente que não. Assim como a fundamentação e contextualização, que ao contrário do ar que diminui a sua densidade com o aumento da altitude, deveriam ser mais sustentadas", atira Ruben Rua, claramente desagradado com a paródia de que foi alvo.

