É caso para dizer que nem o marido escapa! Joana Marques resolveu brincar com a participação de Daniel Leitão, seu marido, no programa 'Hell's Kitchen', tornando o humorista o mais recente protagonista do famoso 'Extremamente Desagradável'.

"Já sabem o que é que aconteceu ao Daniel? Morreu", foi desta forma que a humorista deu início à emissão, brincando com o choro de Miguel Costa depois de Daniel ter sido expulso do formato conduzido por Ljubomir Stanisic.

"RIP Daniel Leitão" é o nome do episódio de 'Extremamente Desagradável' ouvido em direto na rádio Renascença na manhã desta terça-feira, 19 de novembro, e agora disponível online aqui.

