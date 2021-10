Ruben Rua tem, nas últimas semanas, sido alvo dos mais rasgados elogios por parte de colegas que trabalham ao seu lado nos vários projetos pelos quais dá a cara na TVI. Elogios que deixam o comunicador feliz mas com um sentimento agridoce, tal como revelou em entrevista à imprensa.

Recentemente, Zé Lopes referiu em entrevista à rádio Mega Hits que Ruben se destaca enquanto apresentador pela sua entrega, dedicação e empenho na produção e sugestão de conteúdos.

"É muito curioso e eu fiquei muito feliz com aquilo que o Zé disse. Tenho notado que nas últimas semanas existem algumas vozes que vão assinalando essa minha dedicação. A Maria Cerqueira Gomes deu uma entrevista onde dizia exatamente a mesma coisa, algo como: 'não imaginam a capacidade e entrega que ele tem'. Fico muito feliz que o digam e, às vezes, fico pensativo porque todos eles dizem: 'as pessoas não imaginam'. É como se as pessoas tivessem uma opinião que não corresponde à verdade – se calhar o público vê-me de uma forma que não corresponde à verdade", equaciona o apresentador de 'VivaVida' e 'Em Família'.

"Sou uma pessoa que se entrega muito aos projetos, que se envolve muito, não só no 'Em Família' como no 'VivaVida'. Estou a 100% em tudo aquilo que faço, é a minha forma de trabalhar e até de viver", garante Ruben Rua, que se considera "uma pessoa muito exigente".

"Não me limito a ir lá gravar a minha parte e ir embora. A minha vida seria muito mais simples assim, não tenho a mínima dúvida, mas não é a minha natureza", realça em declarações aos jornalistas na conferência de imprensa que assinalou o primeiro aniversário do programa 'VivaVida'.

Leia Também: Ruben e Helena: Balanço de um programa "dado como morto" mas que resistiu