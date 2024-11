Feliz com a celebração de aniversário do programa que apresenta ao lado de Maria Cerqueira Gomes, o 'Em Família', Ruben Rua fez uma publicação no Instagram para assinalar a data.

"Apresentar o 'Em Família' é recomeçar. É aqui que todas as semanas coloco o meu profissionalismo, dedicação e energia. Sem nunca dar nada como garantido, tenho noção da responsabilidade que é apresentar um formato televisivo. Somos muitas vezes a companhia e o sorriso que faltam na vida de muitos que nos assistem", começou por escrever.

"Somos filhos, netos e sobrinhos de pais, avós e tios que desconhecemos. A televisão tem essa magia; a de criar laços invisíveis que mudam vidas. Ao público, que incondicionalmente continua comigo surfando todas as ondas mediáticas, televisivas e pessoais; o meu muito obrigado. Será sempre por eles e para eles que continuarei aqui", acrescentou.

"Nestas mais de 200 emissões, sorrio quando penso nas equipas técnicas, de conteúdos, de produção e de backstage… afinal de contas celebração combina com gratidão. A mesma que dirijo aos colegas apresentadores que fizeram e fazem parte da nossa história", continuou, destacando depois a colega e amiga com quem dividi a apresentação do formato.

"E à Maria; com quem já tanto construí e infinitas memórias guardo. O fim só existe para quem não conhece o recomeço. Celebremos hoje [23 de novembro] estes quatro anos… porque para a semana começa tudo outra vez. Sábado… 'Em Família'", rematou.

