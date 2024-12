Ruben Rua foi o convidado do programa 'Bom dia alegria', do canal 'V+', e acabou por falar do passado amoroso.

O apresentador relembrou o fim do casamento com Sofia Ribeiro, que durou pouco mais de um ano.

"Na altura lidei mal porque queria acreditar que era para sempre. [...] Era muito novo, tinha 23, 24 anos. A Sofia foi a minha primeira namorada, foi tudo muito rápido, foi tudo muito intenso, foi tudo muito verdadeiro", revelou.

O antigo manequim acabou por confessar que sentiu que "desiludiu a família e os amigos", mas não fecha as portas a um futuro casamento: "As coisas curam-se, a vida segue. Casava outra vez."

Sofia e Ruben casaram-se em 2011 e ao fim de quatro meses separaram-se, mas o divórcio só ficou finalizado um ano depois.

Leia Também: Ruben Rua para Maria Cerqueira Gomes: "Construí infinitas memórias"