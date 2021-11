A princesa Charlene está a receber tratamento numa clínica "fora do Mónaco", conforme o seu marido, o príncipe Alberto, revelou numa entrevista à revista People.

A decisão em procurar ajuda médica, dias depois do regresso da princesa ao Mónaco e após uma longa temporada passada na África do Sul, foi tomada em conjunto pelo casal - para a qual também contribuíram os irmãos de Charlene.

Alberto do Mónaco referiu que a princesa está a sofrer com um profundo "cansaço, tanto a nível emocional, como físico". Este referiu que o tratamento irá durar no mínimo semanas.

O príncipe lembra ainda que logo após o seu regresso, há 11 dias, tornou-se claro que Charlene "não estava bem".

Falando ainda dos rumores de uma crise no casamento, Alberto notou: "Provavelmente irei dizer isto inúmeras vezes, mas isto não tem nada a ver com o nosso relacionamento. Quero deixar isso bem claro. Isto não são problemas no nosso relacionamento; enquanto marido e mulher. É de uma natureza diferente".

"Ela estava claramente exausta, física e emocionalmente. Estava assoberbada e não conseguia cumprir as suas obrigações na vida em geral e até mesmo na vida familiar", garantiu.

Recorde-se que Charlene do Mónaco esteve seis meses na África do Sul a ser tratada na sequência de uma infeção nos ouvidos, nariz e garganta.

"Obviamente, houve consequências das diferentes cirurgias e dos procedimentos a que se submeteu nos últimos meses. Isso certamente foi um fator, mas neste momento prefiro não comentar mais. Posso dizer que ela estava a sofrer com uma fadiga incrível. Não dormia bem há vários dias e também não comia. Perdeu muito peso, o que a tornou vulnerável a outros problemas. Uma constipação, gripe ou Covid". disse ainda Alberto, visivelmente preocupado.

"E porque sei que há rumores, deixem-me esclarecer: isto não é Covid. E não está relacionado com cancro. Não é uma questão pessoal. E se quiserem inventar mais, não está relacionado com cirurgias plásticas ou uma intervenção no rosto".

"Ela já tinha tomado uma decisão, e apenas queria confirmá-la connosco. Ela queria isto. Sabia que a melhor coisa a fazer era partir e descansar numa clínica. E não é no Mónaco. Por razões de privacidade, é num outro lugar fora do Mónaco", diz ainda.

Quanto aos filhos, o príncipe garante que Charlene receberá visitas dos gémeos Gabriella e Jacques. "Eles sabiam que a mãe estava cansada. Que não estava nela mesma. Disse-lhes que ela precisava de descansar, e que agora está num lugar longe, onde iremos vê-la um dia. Eles perceberam isso".

"Ela precisa de privacidade; enquanto família precisamos de privacidade. Precisa de tempo para descansar no melhor ambiente possível. (...) A Charlene nunca pediu estes problemas - mas eles estão lá, infelizmente, e precisamos de espaço e privacidade para os tratar", terminou.

Leia Também: Príncipe Alberto revela que Charlene não se encontra no Mónaco