A princesa Charlene regressou recentemente da África do Sul, onde ficou retida longos meses devido a uma infeção grave, mas não se encontra no Mónaco, como revelou o marido, príncipe Alberto.

Em declarações ao jornal Monaco Matin, Alberto disse que Charlene "está melhor, mas ainda precisa de descanso e paz". "Não está no Principado, mas poderemos visitá-la em breve. Não posso dizer mais, por discrição", adiantou.

E rematou: "Sente fadiga, não só física, que só poderá tratar com um período de descanso e acompanhamento".

As declarações de Alberto do Mónaco vêm assim confirmar os rumores de que Charlene não estaria junto do marido e dos filhos, os gémeos Jacques e Gabriella.

A Casa Real tinha também confirmado que, devido à saúde frágil, a princesa não iria marcar presença nas comemorações da Festa Nacional, que se celebra esta sexta-feira, dia 19.

